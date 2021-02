Caraquet: un gigantesque dragon pour nourrir l’imaginaire des gens

Alors que l’année 2020 a été sombre et dépourvue de magie, des résidents de la rue Lavigne, à Caraquet, ont décidé de nourrir l’imaginaire des gens en 2021. Depuis quelques jours, une gigantesque sculpture de neige en forme de dragon est en train de prendre forme.

Le projet a été entrepris par Guy Haché, un résident de la rue Lavigne, mais la sculpture du dragon est le fruit de l’imagination de l’artiste Jean-Pascal Brideau, qui a déjà réalisé de nombreux coups d’éclat dans la région au fil des années.

Ils sont également appuyés par Bernard Frigault, directeur artistique du populaire Oktoberfest des Acadiens, ainsi que plusieurs bénévoles de la communauté qui sont venus prêter main-forte à l’équipe. Le projet a aussi bénéficié du soutien de la Ville de Caraquet et de quelques entreprises locales.

Au départ, Guy Haché imaginait plutôt un homard géant. Un jour, il s’est rendu dans le café où travaille Jean-Pascal Brideau pour lui parler de son projet.

«Je voyais les sculptures de neige à Jean-Pascal et je me suis dit que ce serait cool de faire un homard géant à un moment donné. Avec la pandémie, je me suis dit que c’était le bon moment de le faire, parce que c’est une activité extérieure où il est facile de garder ses distances. Je suis allé le voir à son travail aux Grains de folie pour lui parler de mon projet. Il m’a posé quelques questions techniques et il a continué à servir les autres tables», dit-il.

«À un moment, il est revenu pour me dire qu’il avait une idée un peu folle. Dans ma tête, je me suis dit que je ne sais pas ce qu’il va me dire, mais que je savais que c’était ce que je voulais faire.»

Aujourd’hui, le dragon mesure environ 16 pieds de hauteur et environ 40 pieds de longueur. Pour assurer le respect des consignes de la Santé publique, un horaire a été établi pour permettre à des bénévoles de participer à l’élaboration du dragon Lavigne.

«Avant de commencer le projet physiquement, j’ai fait le tour de la rue Lavigne pour aller voir les voisins, car je connaissais très peu la majorité d’entre eux, puisque j’ai été absent de la région pendant 20 ans. La majorité des gens s’est rapidement intéressée au projet.»

«Ceux qui m’ont donné leur nom, je les appelais la veille pour leur demander s’ils avaient toujours du temps à donner le lendemain. Chaque avant-midi, après-midi et soir, c’étaient des bénévoles différents. Dans le fond, j’ai commencé avec du monde que je connaissais moins bien et ça m’a permis de mieux connaître mes voisins.»

Plus concrètement, Guy Haché est fier d’avoir permis à la communauté de travailler sur un projet rassembleur et positif, en pleine pandémie, tout en respectant les mesures du gouvernement provincial. Il espère que cette initiative servira d’inspiration à d’autres communautés.

«L’esprit communautaire, ça existe partout, mais cet esprit et l’entraide est fort dans la Péninsule acadienne. C’est important pour l’être humain de trouver une façon de socialiser.»

En date de dimanche, la réalisation du dragon n’était pas encore complètement terminée, mais un plus grand nombre de curieux passent par la rue Lavigne pour prendre des photos de la sculpture. Des directives plus concrètes seront annoncées prochainement pour permettre au public de l’admirer de près, en toute sécurité.