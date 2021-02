La CSR-Restigouche prête à dialoguer sur une base régulière avec les élus d’Avignon

Les membres de la CSR-Restigouche tendent la main à leur vis-à-vis d’Avignon et de Listuguj dans le but de trouver des solutions pour diminuer les irritants aux frontières et faire baisser les «tensions» qui ne cessent de s’amplifier depuis l’arrivée de la pandémie.

Déjà vives, ces tensions ont une fois de plus été alimentées au cours de la dernière semaine suite à la suite de l’annonce de Fredericton d’imposer des tests hebdomadaires à la COVID-19 à tout ceux qui veulent pénétrer sur le territoire néo-brunswickois. Cette exigence est notamment valide pour les citoyens de la MRC d’Avignon qui ont droit de traverser pour l’obtention de soins médicaux et de services essentiels, mais aussi faire l’achat de produits de première nécessité. Elle touche également les personnes qui doivent franchir le pont interprovincial pour travailler, et ce, tant du côté québécois que néo-brunswickois.

En réponse à cette nouvelle mesure qu’il juge déraisonnable, le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, avait invité ses homologues du Restigouche à faire pression sur le gouvernement provincial afin qu’il allège cette exigence pour sa population. Sa requête a été discutée jeudi soir lors de la rencontre mensuelle de la Commission de services régionaux du Restigouche.

Force est d’admettre que tous les élus ne sont pas d’accord avec la façon dont Fredericton gère la situation avec la MRC québécoise. L’intensité de ce désaccord varie toutefois de l’un à l’autre.

Maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard l’avoue, il trouve personnellement que la nouvelle exigence de la province (dépistage obligatoire) va trop loin et risque d’engendrer plusieurs problèmes, notamment en matière de ressources humaines.

«On a reçu des lettres de nos propres citoyens et entreprises, inquiets de la situation, et je les comprends. Je ne suis pas contre un certain contrôle, mais là la Santé publique a peut-être mis la barre trop haute cette fois», admet-il, disant comprendre la frustration exprimée par ses confrères du Québec.

Le maire Bernard ajoute que les élus du Restigouche sont par contre déjà très sensibilisés à la situation que leurs voisins d’Avignon vivent depuis près d’un an maintenant.

«Plusieurs de nos citoyens vivent aussi ces désagréments, car on a tous de la famille et des amis en Gaspésie. On comprend également le message qui nous est lancé de la part de notre Santé publique qui craint énormément l’arrivée des nouvelles variantes de la COVID-19 et qui veut tout faire en son pouvoir afin de ne pas mettre de pression additionnelle sur le milieu hospitalier», dit-il, ayant l’impression de se retrouver entre l’arbre et l’écorce.

Brad Mann est le président de la CSR-Restigouche. De toutes les mesures imposées à la frontière jusqu’ici, c’est celle des élèves du secondaire de la Première Nation de Listuguj – privés de leur école (Sugarloaf Senior High School de Campbellton) depuis le début de l’année scolaire – qui l’interpelle davantage.

«Ce n’est pas correct. Si on exige des tests à ceux qui veulent traverser, il n’y a aucune raison qu’ils ne puissent regagner leur école aussi. Fredericton a beaucoup de difficultés à comprendre que notre région et celle d’Avignon sont intimement liées l’une et l’autre. On pourrait pratiquement l’appeler la zone 8 et lui donner un code de couleur», indique-t-il.

Cet appui recherché par la municipalité québécoise a finalement pris la forme d’une résolution pour la formation d’un comité spécial regroupant des membres de la CSR-Restigouche ainsi que des représentants de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj.

«On veut se rencontrer face à face afin de travailler ensemble pour trouver des solutions. On veut un dialogue, voir où en sont nos gouvernements respectifs et qu’est-ce que l’on peut faire concrètement pour que les choses soient le moins pénible possible pour tout le monde jusqu’à ce que cette pandémie soit derrière nous. Mais je crois que c’est autour d’une table – et non par le biais des médias sociaux – que l’on peut faire avancer les choses», a souligné M. Mann.

Celui-ci entend contacter ses vis-à-vis québécois afin de jeter les bases de ce comité… si bien entendu ceux-ci sont intéressés.