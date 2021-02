COVID-19 et aînés: le prolongement de la phase orange fait mal

Un citoyen de Campbellton demande à la province de faciliter les visites de personnes âgées en foyer de soins ou à l’hôpital.

Cette demande a pris la forme d’une pétition lancée au cours de la fin de semaine.

Ian Comeau était fébrile vendredi dernier. Comme plusieurs, il espérait entendre une bonne nouvelle de la bouche de la médecin hygiéniste en chef de la province.

Plus spécifiquement, il souhaitait l’entendre décréter un retour en phase jaune de rétablissement pour sa zone, Campbellton, maintenue en phase orange en dépit d’un nombre dérisoire de cas actifs à la COVID-19 (quatre). Et comme plusieurs, il a rapidement désenchanté lorsqu’il a entendu la Dre Jennifer Russell annoncer le prolongement de la phase orange pour tous jusqu’à la fin du mois.

Ce retour en phase jaune, il le souhaitait non pas pour étendre sa bulle d’amis, mais bien pour pouvoir aller visiter ses parents. Son père, Roméo, loge actuellement au Foyer de soins Village de Campbellton. Sa mère, Évelyne, est pour sa part hospitalisée à l’Hôpital régional de Campbellton depuis le 6 décembre. En raison de la phase orange, il ne peut visiter ni l’un ni l’autre.

«J’espérais les voir en fin de semaine, qu’on tomberait en jaune. Et au lieu de cela, ça va faire près d’un mois maintenant que je ne les ai pas vus», désespère M. Comeau, notant la santé chancelante de ses deux parents.

Bien qu’il salue les efforts de la Santé publique dans sa lutte contre la pandémie, cette décision de maintenir toute la province en phase orange le frustre énormément.

Il est catégorique, il n’a rien contre le foyer ou l’hôpital.

«Mais j’aimerais voir mes parents pendant que je peux et qu’ils peuvent encore en profiter. Pas lorsqu’ils ne me reconnaîtront plus, qu’ils ne pourront plus parler, ou encore qu’ils seront trop malades ou inconscients aux soins palliatifs. Je veux pouvoir les voir pendant que ça compte», dit-il.

Cette absence de contact avec ses parents pèse lourd sur les épaules de l’ancien maire adjoint de Campbellton. Cela dit, ce n’est rien selon lui comparativement à ce que vivent ses parents.

«Ils n’ont pas de visite. C’est bien beau la technologie, mais ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec une tablette et l’internet. La technologie dépanne, mais elle ne remplacera jamais un contact en personne. Une visite, c’est un médicament», souligne M. Comeau, notant que ces présences à l’hôpital ou au foyer sont également de bons moments pour faire le point de la situation de ses parents avec le personnel soignant.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que les règles entourant les visiteurs ne sont pas dictées directement par la province, mais plutôt par les institutions elles-mêmes. Le Réseau de santé Vitalité et les Foyers des soins ont ainsi mis en place des normes internes qui varient selon les phases de rétablissement provinciales.

En ce moment par exemple, dans les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité en zone orange, les visites sont interdites sauf en ce qui concerne les soins palliatifs, les soins intensifs, la pédiatrie, l’obstétrique et l’aide à mourir. Des restrictions sont également en place pour limiter le nombre de visiteurs.

Près d’un an dans l’attente d’une solution

Selon M. Comeau, en persistant à maintenir toute la province en orange, la Santé publique envoie comme signal à ces institutions qu’elles doivent continuer d’agir comme s’il y avait un grand nombre de cas actifs de la COVID-19 dans la communauté et que le risque de propagation y est très élevé.

C’est pourquoi M. Comeau invite la Santé publique à plus de souplesse avec les zones sanitaires moins touchées par le virus.

Ce qu’il demande à la province, c’est de remettre le Restigouche – et les autres régions à faible risque – dans la phase jaune de rétablissement, question de forcer les institutions à être plus permissives côté visiteurs. Cela dit, il va plus loin en demandant au gouvernement – et aux instances concernées – de s’attaquer à cette problématique.

«Ça va faire un an bientôt qu’on est aux prises avec cette pandémie. On devrait avoir trouvé depuis ce temps des moyens de lutter contre l’isolement de nos personnes âgées, de leur permettre plus de visiteurs. Les craintes envers la COVID-19 sont justifiées, mais il faut aussi penser à leur moral, car elles souffrent de solitude, d’anxiété et même de dépression. Quand quelqu’un qui est malade reçoit de la visite, c’est comme un médicament», croit-il.

Celui-ci croit que des visites pourraient être permises dans le respect de la distanciation, quitte à se produire dans des locaux plus à l’écart.

«C’est probablement quelque chose de plus difficile à organiser et gérer pour les hôpitaux et les foyers de soins, j’en conviens, mais je crois que ça vaut le coup.»

Il est persuadé que la province pourrait jouer un rôle afin d’alléger la situation.

«Si le gouvernement peut organiser des élections en pleine pandémie et trouver des façons de faire voter les résidents des foyers de soins de façon sécuritaire, on doit certainement être capable de mettre en place une façon de faire tout aussi sécuritaire afin de permettre à ces mêmes résidents de voir au moins une fois par semaine un membre de sa famille», dit-il.