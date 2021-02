Les étudiants du CCNB nourrissent les résidents du Manoir Belle Vue d’Edmundston

Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants des programmes Art culinaire et Cuisine professionnelle du CCNB mettent les mains à la pâte pour venir en aide au Manoir Belle Vue d’Edmundston.

La cuisine du Manoir étant fermée depuis le 28 janvier en raison de l’éclosion qui frappe l’établissement, les étudiants du Campus d’Edmundston ont accepté de prendre la relève.

À compter de mardi, les cohortes de 1re et 2e années prépareront tous les repas des résidents, c’est-à-dire 80 déjeuners,125 dîners et 125 soupers par jour.

«Afin de couvrir l’horaire de sept jours sur sept, à compter de 6h le matin, nous avons organisé des quarts de travail; ceci permet d’assurer le rythme de production», a expliqué Michel Therrien, chef de département au CCNB.

Les repas seront préparés dans les laboratoires de cuisine du collège.

Sylvain Boucher, chef et enseignant au Campus d’Edmundston, explique que les repas seront mis dans des contenants individuels et des ustensiles jetables seront fournis avec chaque plateau afin de minimiser la manipulation et le risque de contamination.

Une fois le repas terminé, le tout sera directement jeté aux poubelles.

L’initiative comprend une logistique importante pour le Campus d’Edmundston, qui assurera non seulement la préparation des repas, mais aussi l’approvisionnement de la nourriture.

«Le profit n’est pas un enjeu; nous serons remboursés au prix coûtant afin de couvrir les dépenses», a expliqué le chef Stéphane Tesson par l’entremise d’un communiqué.

Pour les étudiants et étudiantes participants, le projet devrait être considéré comme un stage.

«Il règne un élan de solidarité exemplaire chez notre population étudiante en cuisine», a témoigné M. Tesson.

«Apporter leur aide et contribuer à ce beau projet communautaire les motivent; cela leur permettra également de mettre en pratique leur apprentissage et d’effectuer leur stage dans un environnement qu’ils connaissent déjà. Cela leur donnera une idée de la vraie vie!»

L’établissement a été durement touché. On y dénombre 55 cas d’infection, soit 34 chez les 130 résidents et 21 parmi les employés. La vaccination a débuté dimanche parmi les aînés et le personnel ayant été testés négatifs.

Le Manoir Belle Vue a eu à déplorer le décès d’un résident ayant contracté la COVID-19, un homme de 86 ans d’Edmundston, jeudi dernier.

«L’ administration et la directrice sont de retour. Nous faisons notre possible pour répondre à tous vos messages et appels. Il y a aussi un retour progressif des membres du personnel habituel», a fait savoir l’établissement lundi après-midi.

Dans le même temps, le réseau de santé Vitalité tente de trouver rapidement du personnel pour leur apporter du renfort. «Vitalité lance un appel aux anciens travailleurs de la santé et à toute personne intéressée de venir prêter main forte», indique la régie sur les réseaux sociaux.

Contactés par le journal, ni le réseau ni le ministère de la Santé n’ont répondu à nos questions sur la situation.