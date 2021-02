Tempête: la quantité de neige prévue est révisée à la hausse

Une portion du Nouveau-Brunswick devrait être frappée mardi par la plus importante tempête de l’actuelle saison hivernale.

Environnement Canada a émis lundi après-midi de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux ainsi que divers avertissements de neige et de tempête hivernale touchant l’ensemble de la province.

L’agence gouvernementale a revu à la hausse les quantités de neige prévues dans le nord de la province ainsi que la force des vents qui devraient balayer plusieurs régions.

C’est un important système dépressionnaire en provenance du sud des États-Unis qui est à l’origine de la tempête qui devrait commencer à sévir à partir de tôt mardi matin dans les régions du sud du Nouveau-Brunswick.

De la neige devrait commencer à tomber mardi matin dans le sud et deviendra forte au cours de la journée tout en se propageant vers les secteurs situés dans le Nord-Est de la province.

Cette neige deviendra mêlée de grésil ou se changera en grésil en après-midi, puis les précipitations se changeront éventuellement en pluie mardi soir alors que le mercure continuera à gagner quelques degrés.

Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 15 à 30 cm de neige dans les régions de Moncton et de Saint-Jean.

La quantité de pluie qui est attendue sous l’effet de ce système plus tard mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi sera aussi importante.

MétéoMédia prévoit environ 15 mm de pluie pour ces deux régions qui seront balayées par des vents de 60 à 80 km/h, et en rafales à 100 km/h dans les secteurs côtiers du comté de Charlotte.

Le portrait s’annonce bien moins beau dans la région Chaleur et dans la Péninsule acadienne où Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses. Les résidents de ces régions doivent s’attendre à de la neige parfois forte et à de la poudrerie qui vont rendre les conditions routières difficiles.

Selon l’agence, une accumulation totale de neige de près de 35 cm est à prévoir dans le Nord-Est, avec en prime un risque de pluie verglaçante au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Toujours selon Environnement Canada, des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues sont également à prévoir mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi dans les secteurs près de la baie des Chaleurs.

MétéoMédia a indiqué pour sa part que le système ayant pris de la vigueur du côté de l’Atlantique apportera de l’air doux vers les Maritimes, particulièrement mercredi alors que des températures oscillant entre 1°C et 7°C sont attendues.