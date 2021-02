Immigration: le projet pilote critiqué

Des associations acadiennes s’inquiètent du peu d’efforts déployés afin d’assurer une immigration francophone dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique.

Le gouvernement fédéral publiait lundi un rapport d’évaluation du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, une initiative qui a su répondre «efficacement aux besoins du marché du travail» de la région en y attirant 5590 nouveaux arrivants entre 2017 et 2019.

Si le programme semble répondre aux besoins en main-d’œuvre des entreprises de la province, il échoue toutefois à atteindre les cibles que s’est fixées Fredericton en matière d’immigration francophone, soit 33% d’ici 2023. En effet, seulement 16% des 2500 immigrants qui ont décidé de s’installer au Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet pilote ont une connaissance du français.

Pascal Reboul, responsable du dossier de l’immigration à l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), se désole de voir le peu d’importance accordée à la dimension linguistique dans le cadre de ce projet pilote.

«Beaucoup de communautés francophones et d’entreprises ont besoin de ces travailleurs, donc les résultats sont positifs. Le programme marche bien. Malheureusement, on voit que les francophones sont encore un peu oubliés dans tout ça. Ça risque de créer encore d’autres problématiques pour nos communautés qui ont déjà beaucoup de défis à relever du côté de la vitalité et de la démographie», déplore M. Reboul.

Une politique d’immigration «assimilatrice»

Invitée à réagir au rapport, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) s’est dite «peu surprise» par les chiffres.

«Ça met en lumière, une fois de plus, que nos politiques d’immigrations sont assimilatrices, lance Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB. C’est très inquiétant que nous en soyons encore là.»

Pour conserver l’équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick, les gouvernements doivent accompagner les entreprises dans leurs efforts de recrutement, croit Pascal Reboul.

«Il y a des régions partout dans le monde où il y a des francophones qui seraient prêts à venir combler ces emplois, explique-t-il. Ça prend peut-être un accompagnement des gouvernements afin d’amener les employeurs à aller recruter dans ces zones et ainsi favoriser l’immigration francophone.»

M. Reboul se désole particulièrement du fait que les efforts déployés par Fredericton afin d’atteindre sa cible de 33% d’immigrants francophones commençaient à porter leurs fruits.

«Il y avait des efforts dans d’autres programmes d’immigration. On n’y était pas encore, mais il y avait des progrès, se souvient-il. On se rend toutefois compte que ces efforts ne sont pas reflétés dans les résultats obtenus avec ce programme (fédéral), ça laisse quand même un goût amer.»

Alexandre Cédric Doucet va plus loin. Si l’on souhaite atteindre l’égalité réelle entre les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick, la cible de 33% est largement insuffisante.

«Tant que nous sommes incapables d’atteindre des seuils d’immigration de 50% pour les francophones et les anglophones, nous serons toujours dans une dynamique d’immigration assimilatrice», dit-il.

Pour y arriver, ajoute-t-il, le Nouveau-Brunswick doit négocier une entente avec le gouvernement fédéral afin de faire en sorte que l’immigration devienne une compétence partagée, comme l’a fait le Québec au début des années 1990.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté n’était pas disponible pour répondre à nos questions.

Il a aussi été impossible d’interroger des élus de la province. Un porte-parole du gouvernement a indiqué par courriel que «la cible fixée en immigration francophone est pour l’ensemble de ses programmes et non seulement pour le projet pilote» et que certains programmes provinciaux (Initiative stratégique, Entrée Express NB et Travailleur qualifié) ont connu plus de succès auprès des immigrants francophones.

«Le gouvernement provincial n’a pas atteint sa cible d’immigration francophone en 2018 (19%), mais l’a atteinte en 2019 (24%) et 2020 (27%), a écrit David Kelly dans un courriel. Bien que la province fasse la promotion de l’importance de l’immigration francophone auprès des employeurs, en fin de compte, ce sont eux qui choisissent les pays où ils veulent recruter.»