Le premier parc solaire d’Énergie NB sortira de terre au printemps à Shediac

Shediac se transforme peu à peu en laboratoire à grande échelle. Énergie Nouveau-Brunswick y installera bientôt son premier parc solaire et mettra à l’essai plusieurs nouvelles technologies énergétiques intelligentes et des sources d’énergie renouvelables.

Ce parc solaire de 1,8 MW s’étendra sur plus de 10 acres et pourrait produire suffisamment d’énergie pour alimenter 100 maisons pendant environ un an. Il servira à fournir en énergie propre et renouvelable le Centre multifonctionnel de Shediac et le Centre des pensions du gouvernement du Canada. La société de la Couronne estime qu’il pourrait générer des surplus qui seront redistribués sur le réseau électrique.

Le déboisage et l’accès au site situé à l’intérieur des limites de la ville près de l’autoroute 15 ont été réalisés. Les panneaux solaires devraient faire leur apparition au printemps lorsque les effets de l’hiver auront disparu. L’installation devrait être connectée au réseau au courant de l’automne 2021.

«Cela dépendra de plusieurs facteurs liés au COVID, mais jusqu’à présent, notre plan pour mettre cette installation en ligne est toujours sur la bonne voie, précise Dominique Couture. Les améliorations énergétiques et l’installation des panneaux solaires au Centre multifonctionnel de Shediac sont terminées, tandis que les travaux de panneaux solaires seront terminés au Centre des pensions du gouvernement du Canada lorsque la neige se dégagera. Toutes les composantes du projet seront complétées d’ici décembre 2021, et les bâtiments auront alors une consommation nette zéro.»

Ressources naturelles Canada a débloqué 5,7 millions $ pour ce projet.

En parallèle, Énergie NB a entamé une étude résidentielle auprès de 500 foyers de la petite ville du Sud-Est. Désormais, des compteurs numériques collectent des données sur la consommation d’énergie des participants.

Le but sera de tester divers schémas tarifaires. «Nous allons introduire un barème de tarification variable selon le temps pour les propriétaires, afin que nous puissions mieux comprendre les signaux de prix et comment les gens réagiront aux différents barèmes tarifs et comment les ils peuvent les utiliser pour réaliser des économies d’énergie», explique Brent Staeben, directeur du Réseau intelligent de l’Atlantique.

Des thermostats intelligents, des panneaux solaires sur les toits, des chauffe-eau intelligents et des batteries de stockage seront ajoutés à partir du printemps dans une partie de ces résidences.

«Notre objectif est d’identifier les possibilités d’économies d’énergie dans les maisons, et de recueillir des données sur les expériences et les comportements des clients quant à l’utilisation de ces technologies et la façon dont elles influencent leur consommation d’énergie», peut-on lire sur le site d’Énergie NB.

«L’étude résidentielle a été touchée par la pandémie, à la fois à ses débuts et plus récemment par les changements de statut du COVID dans la région de Moncton-Shediac, qui ont affecté notre capacité à entrer dans les maisons pour finaliser les évaluations et faire les installations», nous indique Dominique Couture.

Le projet de Shediac servira aussi au développement d’une nouvelle plateforme de réseau énergétique par le géant Siemens. Celle-ci doit permettre d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables en assurant la stabilité du réseau et une meilleure gestion d’une distribution décentralisée tout en donnant aux clients plus d’information sur leur consommation.

L’initiative s’inscrit dans l’initiative de recherche appelée Réseau intelligent de l’Atlantique, financée à hauteur de 92,7 millions $ par le gouvernement fédéral, Énergie NB, Nova Scotia Power et Siemens.