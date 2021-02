Si beaucoup de problèmes liés à la pandémie sont apparus depuis mars, d’autres se sont atténués pour l’occasion. Les écoles francophones de la province ont par exemple vu une diminution des problèmes de comportement.

En janvier, Luc Caron, directeur général du District scolaire francophone Nord-Ouest, soulevait lors d’une réunion publique que les problèmes de comportement semblaient avoir diminués au sein des établissements scolaires de la région.

«La classe bulle amène certains défis, mais apporte aussi des éléments positifs. Par exemple, le sentiment d’appartenance qui s’est créé à l’intérieur de ces groupes-là», avait-il avancé.

«On voit que ce sont de petites familles qui se sont développées dans chacune des classes. Et c’est peut-être aussi pourquoi nous remarquons beaucoup moins de problèmes de comportement dans les écoles cette année comparativement aux années antérieures.»

Dans le Sud et le Nord-Est de la province, on rapporte des tendances similaires, surtout dans les écoles primaires où les conflits sont plus facilement observables.

Marie-Josée Lagacé, directrice des services de soutien à l’apprentissage au District scolaire francophone Sud, propose quelques pistes qui pourraient expliquer cette amélioration.

«La pandémie a amené le personnel à faire beaucoup plus de modelage pour assurer le respect des nouvelles règles liées à la COVID, a-t-elle expliqué. On sait que lorsqu’on fait le modelage, aussi appelé l’enseignement explicite, les élèves sont capables de mettre en pratique les bons comportements plus rapidement.»

Mme Lagacé souligne à son tour que la formation de classes bulle au primaire permet aux élèves de développer des liens affectifs plus forts entre eux et avec leur enseignant.

«Les enseignants ont aussi beaucoup plus de facilité à faire des suivis, a-t-elle ajouté. S’il y a des petits conflits à la récréation, par exemple, ce sont des élèves de la même classe, donc ils peuvent les résoudre et trouver des solutions ensemble.»

Depuis la rentrée 2020, les élèves de la maternelle à la 8e année fréquentent l’école à plein temps, mais peuvent seulement interagir avec les gens de leur classe.

Ceci favoriserait un climat plus «structuré», selon la directrice des services de soutien.

«Quand les enfants sont toujours avec le même adulte qui verbalise ses attentes par rapport à certains comportements, routines et façons de faire, ils finissent par savoir exactement à quoi s’attendre», a-t-elle poursuivi.

Si la taille de certaines classes a diminué en raison de la pandémie, Mme Lagacé n’attribue pas cela à la réduction des problèmes de comportement.

Elle croit plutôt que l’importance accordée au bien-être des élèves depuis la crise sanitaire a joué un grand rôle.

Enfin, en ce qui concerne les élèves souffrants de troubles de comportement répétés, on précise que le statu quo se maintient au DSFS.

«Pour nos élèves qui avaient des plans d’interventions comportementaux avant la pandémie, on voit encore des obstacles et on travaille encore le comportement. (…) Ce n’est pas une baguette magique», a fait savoir Mme Lagacé.

De son côté, Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, considère que la diminution des problèmes de comportement dans les écoles est liée à tous les éléments qui limitent les interactions sociales en temps de pandémie, c’est-à-dire les mesures d’hygiène qui force la distanciation, le peu de contact entre les bulles, le port du masque, etc.

«Moins d’interactions sociales, moins de conflits, a-t-il lancé. C’est la base du comportement humain.»

Au secondaire, M. Pelletier explique qu’il est toutefois plus difficile de savoir si les problèmes sont réduits. Comme les élèves ne fréquentent l’école qu’un jour sur deux, les conflits sont souvent plus sournois.

«Au secondaire, il faut faire attention. Il y a toutes sortes de formes d’intimidation qui peuvent encore exister, mais ils se font par messagerie ou médias sociaux. Sachant que les jeunes du secondaire cherchent beaucoup à être en relation avec les autres (…) je présume qu’il y a des dimensions qui n’ont pas disparu.»

Un mal nécessaire?

Parallèlement, M. Pelletier avance que les conflits scolaires ne sont pas nécessairement une mauvaise chose.

Ils font partie du processus d’apprentissage et aideraient, selon lui, à développer une résilience.

«Ça peut paraître positif qu’il y ait moins de conflits, mais j’aurais tendance à mettre un bémol là-dessus. Y a-t-il une aptitude qui ne se développe pas lorsque les élèves n’ont pas la chance de côtoyer des jeunes de différents âges et de résoudre leurs conflits dans différents contextes?»