Trois pêcheurs à la dérive rescapés au large de Dalhousie Junction

Trois pêcheurs sur glace ont eu toute une frousse, lundi soir dans le secteur de Dalhousie Junction, alors qu’ils se sont retrouvés à la dérive sur une plaque de glace sur les eaux glacées de la Baie des Chaleurs.

Les trois hommes pêchaient dans le secteur de Shaw’s Cove, non loin de la jonction avec la route 11. Il s’agit d’une enclave particulièrement prisée par les amateurs de pêche à l’éperlan. Cette année toutefois, les températures plutôt douces en ont découragé plusieurs à s’aventurer sur les glaces.

La GRC a reçu l’appel de détresse peu après 20h lundi. C’est l’un des pêcheurs qui avait un téléphone cellulaire qui a contacté un ami qui, lui, s’est chargé de contacter et de guider les secours.

«Les trois amis pêchaient dans une cabane lorsque la glace autour d’eux a cédé. La cabane est demeurée sur l’un de ces morceaux et s’est mise à dériver vers le centre de la baie», raconte le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

Des équipes de la GRC et de la brigade des pompiers de Campbellton se sont rendues sur place en soutien aux pompiers de Charlo qui ont effectué le sauvetage puisqu’ils disposent d’une embarcation à cet effet.

«Grâce aux indications fournies par l’ami des pêcheurs, nous avons pu localiser rapidement la cabane à la dérive. Les pompiers de Charlo ont pu la rejoindre et ramener les trois hommes sains et saufs à la rive où ils ont été pris en charge par les ambulanciers», ajoute M. Côté, notant que l’opération a pris environ une heure.

Shaw’s Cove – Dalhousie Junction, 2 février 2021 – Vignette: Malgré la minceur de la glace et la proximité des eaux ouvertes, quelques téméraires s’aventurent toujours sur la Baie des Chaleurs. – Crédit Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Shaw’s Cove – Dalhousie Junction, 2 février 2021 – Vignette: Habituellement, plusieurs dizaines de cabanes de pêche à l’éperlan sont installées sur la glace à l’enclave de Shaw’s Cove à Dalhousie Junction. Mais la glace est à ce point mince cette année, que seuls quelques téméraires ont tenté leur chance. – Crédit Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Les trois pêcheurs auraient souffert légèrement du froid, mais n’avaient aucune autre blessure, si bien qu’ils n’ont pas eu à se rendre à l’hôpital pour y être traités.

Le suspens s’est par ailleurs poursuivi en matinée lundi alors que trois autres cabanes à éperlans sont parties à la dérive, forçant les autorités à demeurer sur le qui-vive. La GRC a même eu recours à un drone afin de déterminer si les installations semblaient vacantes ou non.

Finalement, après cette vérification aérienne et une autre auprès des propriétaires des cabanes, les policiers ont pu confirmer que celles-ci étaient inoccupées.

Ces incidents ne sont pas les premiers à survenir dans ce secteur cette saison. Les équipes ont dû intervenir la semaine dernière pour une situation similaire. La cabane à la dérive à ce moment était elle aussi inoccupée.

«On n’a pas besoin d’être un expert en pêche sur glace pour voir que celle-ci est mince et que c’est risqué cette année de s’y aventurer. Les températures ont été passablement clémentes depuis le début de l’hiver et on voit bien que la glace n’est pas prise autant et aussi fermement qu’à l’habitude au large. La prudence est donc vraiment de mise, car elle pourrait céder à tout moment», souligne le policier, rappelant aux pêcheurs plus téméraires qu’en plus de leur propre vie, ils mettent celles des membres de l’équipe de sauvetages en jeu.

Peu de temps après le sauvetage de lundi, les policiers de la Première nation autochtone de Listuguj ont publié un avertissement en lien avec les risques reliés avec les conditions actuelles de la glace. Ils ont notamment découragé les pêcheurs de s’aventurer sur celle-ci au cours des prochains jours alors que plusieurs centimètres de neige sont attendus.

Ce poids supplémentaire, ajouté aux forts mouvements des marées prévus dans le secteur mardi, risque en effet de provoquer d’autres détachements de glaces.