Une femme de Miramichi déterminée à répandre un peu de bonheur

Une cinquantaine de personnes et une trentaine de chiens ont diverti les résidents et les employés du foyer de soins de longue durée Losier Hall, à Miramichi, samedi. – Gracieuseté

Inspirée par Rebecca Schofield, cette jeune femme de Riverview qui encourageait les gens à poser des gestes de gentillesse, une dame de Miramichi a décidé de répandre un peu de bonheur au sein de sa communauté.

Déterminée à apporter un peu de joie autour d’elle et à remonter le moral des gens souvent à plat en raison de la COVID-19, Rachel Bernard a posé un premier geste d’éclat samedi dernier en allant visiter un foyer de soins de longue durée de Miramichi.

Le geste aurait pu passer inaperçu, n’eût été fait que la femme était accompagnée pour l’occasion d’une cinquantaine de personnes et d’une trentaine de chiens.

Les animaux de compagnie et leurs propriétaires ont défilé durant 45 minutes sur l’heure du midi aux abords du foyer de soins de longue durée Losier Hall devant les nombreux bénéficiaires et les employés de l’établissement qui se trouvaient à l’intérieur.

«De voir tous les sourires sur les visages de ces personnes qui nous regardaient a représenté un moment très précieux», a confié Rachel Bernard.

Cette dernière ne s’attendait pas à ce que le geste puisse avoir un tel impact auprès des résidents du foyer de soins de longue durée.

«Au départ, c’était simplement une petite idée lancée sur la page Facebook d’un groupe social de propriétaires de chiens de la région. La réponse des gens a été incroyable. Le temps à l’extérieur était splendide lors de notre marche.»

La direction du foyer de longue durée n’a pas hésité à préparer le terrain pour la visite. Les installations extérieures ont été complètement déneigées.

Le mouvement #beccatoldmeto demeure frais à la mémoire de Rachel Bernard, qui est proche de la famille de Rebecca Schofield. Cette jeune fille de 18 ans est décédée en 2018 après avoir combattu un cancer du cerveau.

«J’ai toujours son souvenir en moi et l’idée qu’un sourire ne coûte pas grand-chose. Poser des actes de gentillesse et de générosité demeure dans ma tête et me ramène toujours à Becca», a affirmé Rachel Bernard.

Cette dernière entend répéter l’expérience.

«Il y a plusieurs idées qui circulent. J’espère que d’autres gestes du genre pourront être posés. Il y a toujours moyen de donner espoir aux autres personnes en les écoutant ou en souriant.»