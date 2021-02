La Santé publique a signalé 14 nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Il y a en a neuf dans la zone 4 (région d’Edmundston), quatre dans la zone 1 (région de Moncton) et un dans la zone 3 (région de Fredericton).

Il y a 1302 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Il y a eu 18 décès, et il y a 264 cas actifs, dont 172 dans la région d’Edmundston. Depuis mardi, 17 personnes se sont rétablies, pour un total de 1019 rétablissements jusqu’à maintenant. Il ne reste plus que deux cas actifs dans le Nord-Est, deux dans la Miramichi et trois dans le Restigouche, qui s’en tirent mieux que le reste de la province.

Cinq personnes sont hospitalisées, et trois d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. Mardi, 1505 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 204 795 tests jusqu’à maintenant.

La zone 1 (région de Moncton) demeure dans la phase rouge, et la zone 4 (région d’Edmundston) demeure en confinement.

Toutes les autres zones demeurent dans la phase orange en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.

Avis d’exposition

La Santé publique a recensé une source possible d’exposition à l’endroit suivant dans la zone 4:

Martin Mazda, les 25, 26, 27 et 28 janvier de 8h à 15h (11, rue Pérusse, à Edmundston).