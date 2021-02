Dépistage aux frontières: des mesures réclamées dans le Restigouche

Bien qu’annoncée par la province le 22 janvier, l’obligation de présenter un test négatif à la COVID-19 à la frontière – et un nouveau chaque semaine suivante – ne serait pas encore officiellement en vigueur.

«Pour le moment, on m’a assuré que les agents ne faisaient que de la sensibilisation. Ils préparent le terrain, invitent les usagers à se faire tester en leur disant que ça s’en vient. Selon les dernières informations que j’ai obtenues, la mesure devrait commencer à être appliquée en fin de semaine.»

Ces informations, le président de la Commission de services régionaux (CSR) du Restigouche, Brad Mann, assure les avoir obtenues des autorités gouvernementales. Elles n’ont toutefois pas été confirmées à l’Acadie Nouvelle malgré plusieurs tentatives.

N’empêche, devant l’imminence de cette nouvelle mesure, M. Mann estime que le Restigouche n’est pas prêt à répondre au nombre élevé de tests qui seront requis sur une base régulière dans son secteur. C’est pourquoi il exige la mise en place sans tarder d’un emplacement destiné au dépistage à Campbellton. Pour le moment, les personnes qui désirent se faire tester doivent se rendre à Dalhousie.

«Si on va de l’avant avec cette mesure, c’est vraiment important d’avoir des endroits désignés pour les tests près de la frontière, à Campbellton. On veut éviter, entre autres, qu’il y ait un engorgement à Dalhousie ainsi que des déplacements des travailleurs pour subir ce test. Iil risque d’y avoir beaucoup de demandes», anticipe ce dernier.

Selon M. Mann, des discussions seraient en cours avec certaines pharmacies locales afin que celles-ci puissent offrir ce service, question de ne pas surtaxer le personnel hospitalier.

Craintes

Ce dernier l’avoue, il n’est pas chaud à l’idée de ces tests. Il doute de l’efficacité de la mesure pour prévenir l’entrée du virus en sol néo-brunswickois.

«C’est un faux sentiment de sécurité. À mon avis, ce test sert avant tout à dissuader les gens à passer d’une province à l’autre. Et ce n’est pas bien correct pour nos travailleurs essentiels», croit-il.

Ce qui l’inquiète, c’est l’impact de cette mesure sur la main-d’œuvre. Il confirme avoir reçu des lettres d’entreprises des deux côtés de la frontière qui craignent les répercussions de cette nouvelle directive gouvernementale.

«Il y a un commerce à Pointe-à-la-Croix qui pourrait perdre près de la moitié de son personnel parce que ses employés du Nouveau-Brunswick ne veulent pas avoir à se soumettre chaque semaine à ce test. On entend aussi beaucoup parler que des travailleurs hospitaliers demeurant en Gaspésie et travaillant à Campbellton pourraient faire la même chose, ce qui risquerait alors d’occasionner des ruptures de service. C’est très inquiétant», dit-il.

Laissez passer les élèves

Le président de la CSR-Restigouche est par ailleurs pointilleux en ce qui concerne la situation des élèves de la Première nation autochtone de Listuguj. Celui-ci croit en effet que si le Nouveau-Brunswick exige des tests hebdomadaires de dépistage à la COVID-19 aux personnes qui franchissent régulièrement la frontière, cela devrait être suffisant pour garantir le retour en classe des élèves du secondaire de Listuguj.

Ils sont plus d’une centaine à fréquenter l’école Sugarloaf Senior High de Campbellton et n’y sont pas admis en raison de la pandémie et des restrictions frontalières.

«Si les travailleurs essentiels peuvent entrer et sortir de la province suite à un test de dépistage, pourquoi est-ce que ce serait différent avec les élèves de Listuguj? Ils devraient avoir ce même privilège», souligne M. Mann, estimant que cette injustice a suffisamment duré.

Zéro cas actif en Gaspésie

Alors que la COVID-19 est toujours très présente au Nouveau-Brunswick – particulièrement dans la zone 4 (Edmundston) et la zone 1 (Moncton) – la situation de l’autre côté de la frontière s’est fortement améliorée. Elle est en fait à ce point bonne qu’à compter de lundi prochain (8 février), les régions frontalières de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent passeront du palier d’alerte rouge à celui orange.

En Gaspésie tout particulièrement, la région a de quoi pousser un soupir de soulagement alors qu’elle vient d’atteindre le cap souhaité du zéro cas actif de la COVID-19.

Dans l’ensemble de la grande région du Bas-St-Laurent, la situation est également sous contrôle alors qu’on ne déplore que 20 cas actifs sur tout le territoire.

Ce reclassement permettra notamment à plusieurs restaurants, commerces non prioritaires et autres établissements (musées, bibliothèques, etc.) de rouvrir leurs portes. Cela signifie également la reprise de certaines activités sportives, récréatives et de loisirs.

Un couvre-feu sera néanmoins toujours en vigueur, mais il sera activé plus tardivement, soit 21h30 au lieu de 20h,

Cette bonne performance de la Gaspésie fait par ailleurs dire au président de la CSR-Restigouche, Brad Mann, qu’il serait temps que le Nouveau-Brunswick reforme une «bulle» avec ses voisins, à tout le moins ceux de la MRC voisine d’Avignon.

«Ils n’ont pas de cas de COVID-19, nous n’en avons que trois d’actifs. Il n’y a aucune raison pour que notre frontière avec Avignon soit aussi hermétique. Notre économie en souffre énormément. Déjà, certains commerces ont fermé leurs portes, certains définitivement, d’autres temporairement», souligne-t-il.