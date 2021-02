La Ville de Shippagan achète des croquis de Nérée DeGrâce

De son vivant, Nérée DeGrâce est demeuré inconnu du grand public, mais depuis son décès en 2002, on reconnaît de plus en plus l’importance de son œuvre dans la région de Shippagan et la Péninsule acadienne. C’est pour cette raison que la Ville de Shippagan se portera acquéreur de 23 croquis originaux de l’artiste-peintre pour un montant de 5325$.

Le conseil municipal a appuyé l’achat de ces croquis lundi soir pour «préserver le patrimoine culturel» de Nérée DeGrâce.

Né en 1920 à Shippagan, Nérée DeGrâce a passé sa vie adulte au Québec où il a obtenu un diplôme à l’École des beaux-arts du Québec en 1948. Il a ensuite dirigé une firme de publicité et de sérigraphie durant de nombreuses années. Il a continué de peindre à temps perdu.

C’est à la fin des années 1970 qu’une rencontre fortuite avec Édith Butler lui a permis de sortir de l’ombre. C’est d’ailleurs la chanteuse originaire de Paquetville qui possède toujours la majorité de ses tableaux. Mme Butler et l’auteure Antonine Maillet ont collaboré avec Nérée DeGrâce pour qu’il soit mieux connu à travers le Canada.

«C’est un grand artiste de Shippagan. Même s’il n’a pas beaucoup vécu dans la région, il a toujours dit qu’il était d’ici», fait savoir Anita Savoie Robichaud, mairesse de Shippagan.

Si Édith Butler possède la majorité de ses tableaux, la plupart des croquis de Nérée DeGrâce appartiennent actuellement à Roger Blanchard, de Tracadie et membre du groupe Les Amis de Nérée DeGrâce, qui a pour but de faire la promotion de l’artiste. Bien qu’il en a bien plus que 23, la municipalité a sélectionné les croquis qui représentent le mieux la région de Shippagan.

Selon Anita Savoie Robichaud, ces croquis seront installés dans divers édifices municipaux, dont l’hôtel de ville et le Centre des congrès de la Péninsule acadienne, où une exposition de ses œuvres a eu lieu en 2012.

En 2018, l’artiste-peintre a aussi été nommé citoyen honoraire de Shippagan à titre posthume dans le cadre du 60e anniversaire de l’incorporation municipale de Shippagan. On souhaitait souligner une personne qui a fait rayonner la municipalité à l’échelle nationale et internationale.