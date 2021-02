Madawaska: garder la tête hors de l’eau grâce à la solidarité

Presque deux semaines après l’entrée en vigueur de la phase de confinement dans la région du Madawaska, la population et la communauté d’affaires de la région tentent tant bien que mal de garder le moral.

«Les choses se passent quand même bien malgré le confinement, les gens respectent les directives de la Santé publique tout en souhaitant un retour à une vie un peu plus normale», a indiqué d’entrée de jeu Éric Marquis, le maire par intérim de la Ville d’Edmundston.

Appelé à commenter la situation qui prévaut au Madawaska alors que les projecteurs sont braqués depuis quelques jours sur deux foyers de soins d’Edmundston victimes d’importante éclosion, M. Marquis a souligné que la population de l’endroit souhaite vivement la réouverture des établissements et des entreprises de la région.

«Je crois que la population réalise à quel point la situation dans laquelle on se trouve est sérieuse et qu’il y a une réalité qui nous frappe en plein fouet», a ajouté Éric Marquis.

Avec la fermeture de plusieurs commerces et industries et le télétravail qui est de mise chez plusieurs, Edmundston a parfois des allures de ville fantôme.

«Les rues sont souvent désertes, c’est assez spécial comme paysage», a confié mercredi le maire par intérim.

«Ce que j’entends sur les réseaux sociaux, c’est qu’il y a un sentiment d’impuissance qui s’est installé chez les gens. Le fait de ne pas pouvoir aider ceux qui sont le plus dans le besoin et de vouloir passer à autre chose se fait clairement sentir.»

Éric Marquis s’est tout de même dit enchanté de l’élan de solidarité qui se poursuit de plus belle dans sa région, citant entre autres le travail effectué depuis quelques mois par les Anges bienveillants.

Le groupe de bénévoles de la région d’Edmundston a réalisé un autre coup d’éclat cette semaine en allant déneiger les voitures des membres du personnel de l’Hôpital régional d’Edmundston et de certains foyers de soins après le passage mardi et mercredi de l’importante tempête hivernale.

Environ 25 bénévoles se sont ainsi relayés durant 24 heures à cette opération de déneigement, une expérience qualifiée d’extraordinaire par l’instigateur du groupe de bienfaiteurs.

«On a enfilé nos habits d’hiver et nous nous sommes amusés dans la neige! On a senti que nous faisions quelque chose de bien plutôt que de rester simplement assis à la maison», a raconté Pierre Thibault.

En plus de cette nouvelle brigade des neiges, les Anges bienveillants poursuivent leurs activités de livraisons de denrées alimentaires dans les domiciles et d’aide aux personnes souffrant de solitude.

«Ça fait du bien de faire du bien! Il n’y a rien de plus beau et ce sont des actions qui ne coûtent rien…», a résumé Pierre Thibault.

«Rendre service est une valeur qui est essentielle, je crois que l’expérience de la pandémie de COVID-19 aura fait en sorte de rapprocher les gens et les inciter à tendre la main aux autres.»

La communauté d’affaires du Madawaska tente elle aussi de naviguer à travers ces eaux troubles.

De l’avis de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, les entreprises de la région réussissent à tenir le fort après près d’un an de pandémie.

«C’est certain qu’il y a une bonne dose d’incertitude. Malgré tout, il ne semble toujours pas y avoir encore de fermeture de commerces», a indiqué Cathy Pelletier, la directrice de l’organisme d’affaires.

«Il y a une belle solidarité entre les entreprises de la région et dans la population, mais il faut admettre qu’il y a plusieurs entreprises qui sont actuellement en difficulté et qui méritent une aide financière des gouvernements.»

Selon le maire par intérim d’Edmundston, le mouvement d’achat local Je love ma région orchestré le printemps dernier par la municipalité et divers intervenants a sans doute contribué à éviter une vague de fermetures d’entreprises au Madawaska.

«Ce mouvement a fait toute la différence… Il n’y a plus de magasinage possible au Québec et aux États-Unis, les gens achètent localement et j’espère que cette tendance va se poursuivre même après la pandémie», a affirmé Éric Marquis.