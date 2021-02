Mobilisation générale pour les foyers de soins d’Edmundston

Des bénévoles et des soignants de toute la province se sont portés volontaires pour prêter main-forte aux établissements de soins aux aînés du Nord-Ouest touchés par des éclosions de COVID-19 et un sérieux manque de personnel.

La situation est particulièrement préoccupante au Manoir Belle Vue où 55 cas ont été confirmés parmi les résidents et le personnel et à la Villa Des Jardins qui déplore 19 infections. L’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions a été déployée sur place pour «fournir un soutien critique» et «coordonner les besoins à court et à long terme» nous indique le gouvernement provincial.

Lors du point de presse du 2 janvier, la Dre Jennifer Russell a indiqué que 37 employés, dans les deux foyers combinés, ont été placés en auto-isolement et ne peuvent se présenter au travail.

Devant ce besoin urgent de renfort pour soigner les résidents, les appels à la solidarité se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Le Réseau de santé Vitalité a notamment demandé à quiconque étant prêt à venir s’occuper des aînés de la région de se manifester.

«Il y a un besoin d’une aide immédiate», souligne Robert Duguay, porte-parole du ministère du Developpement social, qui coordonne ces efforts de recrutement.

«Les rôles recherchés vont des rôles cliniques (infirmiers immatriculés et auxiliaires, et préposés au soutien personnel) aux rôles non cliniques, tels que la livraison de nourriture, le soutien administratif et d’autres rôles nécessaires pour soutenir les résidents et le personnel.»

La réponse a été très bonne jusqu’à maintenant, assure M. Duguay.

«Des travailleurs se sont portés volontaires de toutes les régions de la province pour offrir leur aide pendant cette période critique. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de recruter suffisamment de personnel. L’idée est de stabiliser l’installation. Une fois que le personnel régulier sortira de l’isolement, il pourra retourner au travail.»

Les personnes intéressées ont reçu une formation accélérée sur le soutien aux soins personnels et des consignes sur l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prévention des infections.

Selon le maire suppléant d’Edmundston, Éric Marquis, une trentaine d’employés dépêchés par le Réseau de santé Vitalité devaient être affectés temporairement auprès des deux foyers de soins mercredi. Une équipe de travailleurs de l’entreprise Shannex en provenance de la Nouvelle-Écosse était également attendue dans la journée.

«On espère que ce renfort viendra en aide aux personnes affligées. Les deux dernières semaines ont été chaotiques», souffle-t-il.

Du côté du Manoir Belle Vue, les dernières nouvelles sont encourageantes: aucun nouveau cas n’a été comptabilisé suite aux tests effectués lundi.

«Un autre dépistage se fera jeudi pour tous les employés et résidents», a fait savoir la direction de l’établissement sur sa page Facebook.

Des gestes qui réchauffent le coeur

Une vingtaine d’étudiants des programmes Art culinaire et Cuisine professionnelle du CCNB se sont aussi mobilisés pour préparer 230 repas par jour afin de nourrir les résidents.

Le groupe d’entraide nommé les Anges bienveillants s’est lui aussi démené pour encourager les travailleurs en première ligne. Mardi soir, de bons samaritains ont bravé la tempête pour déneiger les véhicules des employés du Manoir Belle Vue, de la Villa Des Jardins, de la résidence Hôtel-Dieu et de l’Hôpital régional d’Edmundston. D’autres bénévoles ont fait parvenir du café au personnel des foyers de soins.

Il s’agit là d’une marque de reconnaissance, mentionne Pierre Thibault, qui a créé le groupe au printemps, lors du premier confinement.

«Nous voulions soutenir les personnes qui passent au travers de moments difficiles. Ç’a été très apprécié, c’était touchant de voir tous les commentaires qu’on a reçus. Ça fait du bien de faire du bien!»