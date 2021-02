Registre pour les places en garderie: débat houleux à l’Assemblée

Le débat sur la création d’un «Skip The Dishes» des garderies provoque des flammèches entre le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les députés de l’opposition à l’Assemblée législative.

Le projet de loi du ministre Dominic Cardy doit permettre la mise sur pied d’un registre en ligne pour jumeler les parents à la recherche d’une place en garderie aux services de garde dans leur région.

Le gouvernement progressiste-conservateur entend ainsi terminer l’initiative non complétée du précédent gouvernement libéral.

Même si les quatre partis représentés à l’Assemblée législative se sont dits en faveur de la création du registre, les mesures prévues dans le projet de loi 3 en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels ont suscité un vif débat, mercredi.

Les députés du Parti libéral, de l’Alliance des gens et du Parti vert ont accusé M. Cardy de ratisser trop large avec son projet de loi en ne protégeant pas suffisamment la vie privée des parents et des enfants.

Il n’en fallut pas davantage pour que le ministre taxe à son tour les élus de l’opposition d’être à la solde de mouvements «populistes» comme ceux qui s’opposent à la vaccination.

M. Cardy s’en est notamment pris au porte-parole de l’opposition officielle, le libéral Benoît Bourque, qu’il a accusé de relayer les questions de «groupes d’extrême droite» simplement par «opportunisme politique minable».

Le registre en ligne permettra aux parents d’accéder à une foule d’informations sur les services de garde dans leur région en quelques clics de souris. Ils pourront aussi inscrire directement leur enfant à la garderie de leur choix sur ce portail web ou ajouter leur nom à une liste d’attente.

«C’est l’équivalent d’un Skip The Dishes pour les services de garde», a indiqué Dominic Cardy en comparant le registre en ligne à la populaire application pour téléphone intelligent qui permet aux consommateurs de commander de la nourriture d’une foule de restaurants.

Pour s’inscrire, les parents devront fournir des renseignements comme le nom de leur enfant, sa date de naissance, son genre, ses allergies ou autre problème de santé et son numéro d’assurance-maladie.

Selon M. Cardy, le numéro d’assurance-maladie est la façon la plus fiable de créer un identifiant unique pour chaque enfant sans crainte de mélanger les individus qui pourraient avoir le même nom.

«Ça ne fait pas partie d’une énorme conspiration mondialiste. C’est le numéro universel que l’on utilise au Nouveau-Brunswick. Tout le monde en a un et il y a très peu d’erreurs», a-t-il répondu aux députés.

Le ministre a assuré aux députés que toutes les mesures nécessaires étaient déjà en place au sein du gouvernement pour protéger les renseignements personnels des parents et de leurs enfants.

«L’utilisation des renseignements est extrêmement limitée au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick, et ce, pour de bonnes raisons», a-t-il dit.

Dans une déclaration publiée sur la page Facebook du Parti libéral, mardi, Benoît Bourque a indiqué que «les gens veulent protéger leurs informations personnelles et cela se comprend».

«Ils ne sont pas non plus à l’aise avec le fait que le ministre Cardy détienne ces informations parce qu’ils savent qu’il est autoritaire (…) et qu’il méprise ceux et celles qui sont en désaccord avec ses opinions ou ses décisions.»

Mercredi, le député de M. Bourque a déposé deux amendements au projet de loi du ministre pour tenter de limiter la collecte de renseignements personnels grâce au registre.

Le gouvernement a utilisé sa majorité au sein du comité de la politique économique pour bloquer le premier amendement du député libéral.

Les progressistes-conservateurs ont cependant voté pour le second amendement puisqu’il n’avait pas d’impact sur l’objectif du projet de loi ou sur le fonctionnement du registre, selon Dominic Cardy.

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, et le député Kevin Arseneau du Parti vert ont aussi fait les frais des accusations de M. Cardy pour avoir posé des questions au sujet des renseignements personnels des citoyens lors du débat.

«Les gens ont certaines inquiétudes quant à l’information qui est transmise et je ne m’excuserai donc pas de poser des questions sur le contenu du projet de loi», a répondu M. Austin à l’une des attaques du ministre de l’Éducation.

M. Cardy a donné un «misérable spectacle» mercredi, selon Kevin Arseneau.

«C’est malheureux venant d’un ministre responsable de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.»

Lorsqu’il a été à son tour traité de populiste par Dominic Cardy, M. Arseneau a répondu que «tout le monde est un populiste pour le ministre. Ça devient un peu redondant.»

Le projet de loi 3 a franchi l’étape de l’étude en comité et devrait faire l’objet d’une troisième lecture lorsque l’Assemblée législative reprendra ses travaux ordinaires.