Un programme efficace pour lutter contre l’intimidation dans les écoles du Sud-Est

Une méthode pour détecter et régler les cas d’intimidation dans 21 écoles du District scolaire francophone-Sud a permis de diminuer ce phénomène de 14% en moyenne, selon des sondages menés auprès des élèves.

Certaines écoles du District scolaire francophone-sud misent depuis quelques années sur le système «Harmonie pour les élèves» afin de tenter de réduire l’intimidation chez les jeunes.

Il s’agit de demander aux élèves, par l’entremise d’un sondage, s’ils se font intimider ou s’ils remarquent que leurs camarades subissent de l’intimidation.

Lors du premier sondage en 2017, 26% des élèves se disaient victimes d’intimidation et 56% en étaient témoins. En 2019-2020, ces chiffres ont baissé à 12% et 29% respectivement.

Le questionnaire leur demande aussi de nommer ceux qui intimident ainsi que leurs victimes. Cela est accompagné de présentations sur l’abus de pouvoir et sur les meilleures façons de réduire l’intimidation.

Le tout permet aux élèves de dénoncer l’intimidation sans crainte de représailles.

«Dans une école, il y a beaucoup plus d’élèves que de personnel. Donc si la moitié des élèves décident qu’il n’y aura plus d’intimidation, au lieu d’avoir 50 surveillants dans une école, tu en as 250», illustre Alain Bezeau, chargé de chapeauter le programme.

L’ancien directeur de l’école L’Odyssée, à Moncton, porte maintenant le titre d’agent au milieu propice à l’apprentissage pour le compte du DSFS.

Après avoir essayé cette méthode à son ancienne école, il l’a étendu à 10 nouvelles écoles en 2017. De fil en aiguille, 21 écoles de la 5e à la 12e année utilisent maintenant ce système.

Les sondages permettent aussi de garder un œil sur la situation et de remarquer si le problème s’aggrave ou s’atténue.

Si des noms en particulier reviennent souvent dans les réponses des élèves, l’école peut organiser des rencontres individuelles avec ces élèves ainsi qu’avec leurs victimes.

Les parents des élèves qui vivent de l’intimidation sont aussi informés.

Les rencontres avec les intimidateurs sont surtout «éducatives» selon Alain Bezeau, et les parents de ces élèves ne sont pas avisés à moins de récidive.

«Le but, c’est d’aider ces élèves-là aussi. C’est assez rare qu’un enfant heureux va faire de l’intimidation. Si ça arrive, habituellement, c’est qu’il n’est pas bien dans sa peau», avance Alain Bezeau.

Des limites

Évidemment, les données de ces sondages ont leurs limites. Mais selon Alain Bezeau, le fait que les questionnaires ne sont pas anonymes poussent les élèves à être honnêtes dans leurs réponses.

Il relate qu’il y avait d’abord un peu de méfiance envers le questionnaire, mais les élèves ont rapidement constaté que leurs réponses donnaient des résultats et que leur confidentialité était respectée.

«Le processus n’est pas infaillible, mais les données démontrent qu’il y a une amélioration.»

Alain Bezeau explique qu’il est aussi chargé de recevoir les plaintes en matière d’intimidation envoyées au district.

«Je n’en ai quasiment plus pour les écoles que j’accompagne», constate-t-il.

Malgré les améliorations, le problème n’est pas complètement réglé, et il est très difficile d’intervenir dans tous les cas d’intimidation, d’après lui.

«En 2020-2021, dans nos écoles, 15% des élèves disent vivre de l’intimidation et 26% en voient. C’est quand même beaucoup.»

Il affirme aussi qu’il a fallu adapter ce sondage aux «bulles» des élèves pendant la pandémie, puisqu’ils ont maintenant moins de contacts directs avec leurs camarades.