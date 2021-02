Une jeune automobiliste blessée par balle

La GRC sollicite l’aide de la population afin de faire avancer une enquête sur un incident survenu à Johnville, dans la région de Perth-Andover, où une personne a été blessée par balle.

Le dimanche 31 janvier, peu après 1h, des agents de la GRC se sont rendus à l’intersection de la route 105 et du chemin Cahill, où un véhicule se trouvait dans le fossé.

La conductrice âgée de 20 ans, blessée par balle, s’est réfugiée dans une résidence située à proximité. Elle a dû être transportée à l’hôpital, mais, selon la GRC, sa vie n’est pas en danger.

Personne d’autre ne se trouvait dans le véhicule au moment de la sortie de route.

Selon la police, l’enquête a permis de déterminer que plusieurs coups de feu ont été tirés en direction du véhicule.

Le 1er février, un mandat de perquisition a été exécuté dans une résidence du chemin Johnville, et les policiers ont saisi une arme à feu. Aucune arrestation n’a eu lieu, mais l’enquête se poursuit.

Quiconque a de l’information à cet égard ou se trouvait dans le secteur et a été témoin d’activités suspectes le 31 janvier, entre minuit et 2h, est prié de communiquer avec la GRC au 325-3000 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477. – AN