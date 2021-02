COVID-19: encore plus de travail pour des étudiants en cuisine d’Edmundston

Le campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick tend la main à un deuxième foyer de soins de la région, la Villa des Jardins.

La cuisine de la Villa des Jardins est désormais fermée, comme celle du Manoir Belle-Vue, en raison des nombreux cas de COVID-19 recensés dans l’établissement.

Bonne nouvelle: les étudiantes et étudiants des programmes Art culinaire et Cuisine professionnelle du Campus d’Edmundston ont toutefois accepté encore une fois de prendre la relève.

«En plus des 400 couverts par jour qu’ils préparent pour les résidents du Manoir Belle Vue, ils ajouteront 230 couverts par jour afin de fournir les déjeuners, dîners et soupers aux résidents de la Villa des Jardins à compter du samedi 6 février», a-t-on expliqué dans un communiqué émis jeudi.

Il s’agit d’un total de 630 repas par jour préparés dans les laboratoires de cuisine du CCNB.

«L’ajout de 230 couverts par jour apporte des défis sur le plan logistique», a précisé le chef et enseignant Sylvain Boucher, notamment au niveau de l’approvisionnement en nourriture.

De son côté, Joanie Sivret, étudiante de 1re année en Art culinaire au CCNB, témoigne par l’entremise du même communiqué qu’elle vit une expérience «inoubliable».

«C’est comme dans la vraie vie, comme travailler dans un restaurant. Ce qui rend notre expérience encore plus touchante, c’est qu’on vient en aide à des gens qui ont besoin d’aide. Ça rend notre travail encore plus précieux et ça nous fait plaisir de voir que la communauté apprécie ce qu’on fait.»

L’initiative du CCNB aurait inspiré plusieurs autres à s’impliquer, dont des anciens étudiants, des entrepreneurs du domaine de la restauration et des chefs entreprises.

«Tous veulent contribuer d’une manière ou de l’autre», estime le chef Tesson.

«Même nos concierges ici au Campus sont d’une aide précieuse avec le chargement des boîtes de plateaux-repas.» – AR