Une ancienne infirmière lègue 354 000$ à la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur

La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur a reçu un don d’un montant de 354 000$ provenant d’une infirmière qui a œuvré durant l’ensemble de sa carrière dans l’établissement de santé de Bathurst.

Décédée à Moncton en février 2016 à l’âge de 68 ans, Barbara Boyle était infirmière et gestionnaire du service de l’urgence du centre hospitalier.

«Il s’agit du don le plus important reçu à date par la Fondation et venant d’un particulier. Dans ces temps difficiles, il est très inspirant de voir une personne qui a œuvré toute sa carrière dans les soins de santé redonner pour la cause qui lui tenait tellement à cœur», a confié à l’Acadie Nouvelle Mona Doucet, la directrice du développement du Réseau de santé Vitalité pour la zone Acadie-Bathurst.

Près de cinq après son décès, le souvenir de Barbara Boyle demeure bien présent à l’intérieur des murs de l’Hôpital régional Chaleur.

«Il est certainement très motivant et gratifiant d’apprendre qu’une ancienne gestionnaire et collègue de travail a pris la décision de continuer à nous inspirer même après son séjour sur cette Terre. J’ai de très bons souvenirs de Barbara et soyez assuré que ce montant nous permettra de faire l’acquisition d’équipement important et de poursuivre le perfectionnement des infirmières afin d’offrir de meilleurs services et soins de santé à nos patients», a affirmé par voie de communiqué Huguette Boudreau, gestionnaire du service de l’urgence à l’Hôpital.

Un montant de 250 000$ provenant de l’important legs sera investi au service de l’urgence pour l’acquisition d’équipement alors qu’un fonds de bourse de 52 000$ sera créé en sa mémoire afin d’appuyer le perfectionnement des infirmières de ce secteur de l’Hôpital régional Chaleur.

Un autre montant de 52 000$ permettra la création d’un fonds de bourse pour le perfectionnement des infirmières de la clinique d’oncologie de l’hôpital de Bathurst.

«Nous sommes très fières d’avoir été en mesure de réaliser les derniers souhaits de notre chère amie et collègue de travail Barbara Boyle. Elle a toujours démontré une passion pour son métier et un dévouement envers ses patients», ont pour leur part expliqué Debbie Gammon et Judy Melanson, qui sont exécutrices testamentaires.

La salle de traumatologie de l’urgence de l’Hôpital régional Chaleur vient d’être désignée à la mémoire de la défunte afin de reconnaître sa grande contribution.

Une plaque commémorative toujours à sa mémoire devrait également être érigée sous peu à cet endroit.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que la Fondation soit l’un des bénéficiaires de la succession de Barbara Boyle. On nous a raconté que Mme Boyle avait toujours eu à cœur le perfectionnement de son personnel lors de sa carrière», a souligné Jean-Guy Robichaud, le président du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur.