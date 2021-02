Une zamboni maison fabriquée à Edmundston

Ceux qui connaissent Jean-Luc Michaud savent qu’il n’y a pas de projets à son épreuve. La semaine dernière, l’homme d’Edmundston s’est attaqué à un nouveau défi: la construction d’une zamboni maison.

Créatif et doué de ses mains, Jean-Luc Michaud dépeint un portrait classique de l’homme à tout faire… celui qui trouve un moyen à tout.

Inspiré par une vidéo en ligne, il a utilisé quelques pièces trouvées chez lui, dont une serviette de plage, une bonbonne à propane, un réservoir d’eau, des roues et une vieille attache-remorque, pour fabriquer sa propre surfaceuse manuelle.

«Sur les réseaux sociaux, j’ai vu que certains utilisaient de l’eau froide pour faire l’application», a-t-il expliqué.

«Sauf que je me suis dit que ça ne fonctionnerait pas sur la glace au chalet à cause des accumulations de neige et des endroits bossus.»

L’enseignant a donc installé une petite bonbonne à propane à l’avant de sa zamboni, qui est aussi munie d’une valve pour contrôler le débit d’eau.

«Je chauffe l’eau pendant environ une demi-heure ou jusqu’à ce qu’elle atteigne presque le point d’ébullition. Ensuite, je fais l’application sur ma glace avec une genre de couverte à l’arrière, pareille comme une zamboni industrielle.»

M. Michaud et sa conjointe profitent de la saison hivernale au bord du Lac Caron, près du Lac Baker dans la région du Haut-Madawaska.

Derrière leur chalet, ils entretiennent chaque année une patinoire d’environ 9000 pieds carrés.

«Pour l’instant, la seule chose que je n’ai pas sur mon appareil, c’est quelque chose pour raser la glace ou il y a des bosses», a précisé M. Michaud.

«C’est dans mes projets par exemple. Je cherche aussi un tracteur pour pouvoir y accrocher ma zamboni.»

Dans un monde idéal où la COVID-19 n’existerait pas, la famille Michaud partagerait sa patinoire avec ses amis et ses voisins.

Cet hiver, par contre, ils se contentent d’en profiter en famille.

«Avant la pandémie, j’organisais une journée plein air à chaque mois de février lors de laquelle tous mes voisins se rassemblaient au chalet pour une petite partie de hockey. On patinait là-dessus, on se faisait un souper en gang, c’était le fun.»

En attendant le retour à la «normale», M. Michaud n’a cependant pas le temps de s’ennuyer.

En plus de perfectionner sa nouvelle création, il pratique le ski de fond, la raquette et fait régulièrement des feux de camp.

«Ça me fait prendre de l’air et ça me change les idées», a-t-il témoigné.

«Pour moi, ces choses-là sont comme des formes de méditation.»