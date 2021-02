Des faux comptes de Ginette Petitpas Taylor sur les réseaux sociaux

La députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor a signalé que des escrocs usurpent son identité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram). Les fraudeurs essayent d’extorquer de l’argent auprès d’internautes, selon elle.

«Je veux que vous sachiez que je ne chercherais jamais à solliciter des fonds de votre part via les réseaux sociaux, a indiqué Mme Petitpas Taylor sur Facebook. De plus, j’ai une politique de ne pas envoyer de messages aux gens via les services de messagerie sociale.»

La députée encourage les citoyens à la joindre à son bureau par téléphone au 506.851.3310 et par courriel à l’adresse ginette.petitpastaylor@parl.gc.ca. Elle incite aussi les internautes à vérifier l’authenticité des comptes qui portent son nom sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, Twitter et Instagram, les profils officiels de personnes connues sont identifiés par un petit logo bleu au centre duquel se trouve une coche blanche.

L’Acadie Nouvelle n’a pas trouvé de faux comptes de Mme Petitpas Taylor sur Instagram et sur Twitter. En revanche, au moins un profil frauduleux de la politicienne semblait encore exister sur Facebook en début d’après-midi du 5 février.

Il s’appelle Ginette Petitpas Taylor (Wali) et affiche des publications publiques depuis le 29 décembre 2020 avec des photos volées. Il indique comme profession Trader à ForexTime – FXTM, comme établissement d’étude l’Université Harvard, comme ville de résidence New York et comme lieu d’origine Austin au Texas.

La véritable Mme Petitpas Taylor est née à Dieppe et a fait ses études à l’Université de Moncton.