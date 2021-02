École à la maison: neuf classes sous le même toit à Saint-Léonard!

L’école à la maison prend un tout autre sens lorsqu’on a plusieurs enfants. C’est le cas de Tammy Beaupré, de Saint-Léonard, qui depuis la fermeture des écoles au Nord-Ouest, a dû adapter son quotidien à celui de neuf différentes classes virtuelles.

Il est 7h. La famille Beaupré se lève et se prépare pour une autre journée d’apprentissage virtuel.

Anabelle, Nadège, Christian, Miguel, Jason, Guillaume et Shawn s’installent autour de la table à dîner avec leurs écouteurs.

François et Vincent, les aînés de la fratrie, poursuivent leurs études dans leurs chambres respectives.

«On est plutôt bien organisé, je trouve», a témoigné Mme Beaupré, jeudi matin.

«On a été bien préparé par les enseignants, contrairement à l’année passée. Il y avait quand même un ajustement à faire au début, c’est sûr, mais après une semaine tout le monde fait ce qu’ils ont à faire.»

Les enfants des Beaupré sont âgés de 6 à 20 ans.

Sept d’entre eux fréquentent l’école de Grande-Rivière. Les deux autres sont inscrits au collège. Tous suivent des classes différentes.

«L’Internet travaille fort ici! Elle n’arrête pas», rigole Mme Beaupré.

«Ça bogue de temps en temps, mais au moins leurs classes ne sont pas toutes à la même heure donc ça s’adonne bien.»

En plus de se partager la connexion internet, les plus petits se partagent aussi les ordinateurs portables quand ils en ont besoin.

Ils en ont cinq au total, deux ont été prêtés par l’école, deux ont été achetés et un appartenait déjà à la famille.

«On s’entraide dans tout ça (…)», ajoute la femme de Saint-Léonard.

«Les plus grands sont bons. Quand je ne comprends pas quelque chose, par exemple, ils sont là pour aider.»

Si l’école à la maison présente des défis supplémentaires pour les familles nombreuses, ces dernières seraient peut-être plus équipées à y faire face grâce à l’organisation, l’entraide et l’autonomie qui y règne.

C’est du moins le cas de Mme Beaupré, qui indique qu’elle et son conjoint étaient déjà habitués à gérer le quotidien d’une grande famille.

«C’est un peu plus d’ouvrage avec l’école à distance, c’est sûr, mais on est déjà habitué à ce rythme de vie là.»

La mère estime que les écoles ont bien fait de fermer temporairement leurs portes compte tenu des éclosions dans le Nord-Ouest.

Selon elle, ses enfants sont plus en sécurité à la maison.

«Il faut qu’on les pousse un peu plus ici pour qu’ils fassent leurs devoirs», a-t-elle toutefois partagé.

«À l’école, ils sont assis et ils font leurs travaux tandis qu’ici, ils vont commencer, mais des fois essayer de faire autre chose (…) À part ça, on avait déjà une bonne discipline et ils y sont déjà habitués, donc ça se passe très bien.»