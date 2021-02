Le nombre de nouveaux cas continue de baisser au N.-B.

La tendance vers une diminution des nouveaux cas de COVID-19 se confirme dans la province, avec l’annonce de sept nouveaux diagnostics vendredi.

Il y a cinq cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), un dans la zone 1 (région de Moncton) et

un dans la zone 3 (région de Fredericton).

Il y a 1325 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis jeudi, 35 personnes se sont rétablies, pour un total de 1078 rétablissements. Il y a eu 18 décès, et il y a 228 cas actifs. Six personnes sont hospitalisées, et trois d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. Hier, 1819 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 207 738 tests jusqu’à maintenant.

La zone 1 (région de Moncton) demeure dans la phase rouge, et la zone 4 (région d’Edmundston) demeure en confinement.

Toutes les autres zones demeurent dans la phase orange en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.