Privatisation? Centralisation? Que nous réserve la réforme du système de santé?

Le gouvernement majoritaire de Blaine Higgs souhaite initier des changements en profondeur au cœur d’un système de santé confronté au vieillissement de la population et à une pénurie de personnel grandissante. Comment s’y prendra-t-il?

L’heure est à la consultation publique. Le gouvernement prévoit d’organiser des moments d’échanges virtuels avec une douzaine de communautés, incluant les six régions visées par la réforme avortée des services d’urgence. Vingt-six groupes d’intervenants participeront également aux discussions.

La ministre de la Santé aimerait que les consultations soient terminées à la fin mars, mais elle n’exclut de prolonger l’échéance si la pandémie l’oblige à repousser des séances.

En entrevue téléphonique, Dorothy Shephard promet une «vraie conversation».

«J’espère que je ne vais pas voir des listes d’épicerie. Mais j’espère que nous examinerons les besoins de chaque communauté. Et nous adapterons leurs soins de santé à leurs besoins.»

Elle affirme n’avoir aucune idée préconçue des solutions qui seront retenues.

«Je ne viens pas à la table avec des résultats prédéterminés. Nous croyons que si nous ciblons la prestation des soins de santé avec la communauté et pour la communauté, ensemble, nous élaborerons un plan qui répond à nos défis. Il est évident que les réformes passées n’ont pas réussi parce qu’il n’y avait pas cet engagement de la base.»

Pourtant, le premier ministre Blaine Higgs semble déjà privilégier certaines pistes. À l’automne, il a déclaré à plusieurs reprises vouloir s’attaquer au «dédoublement des services» entre les deux réseaux de santé.

«Comment nos institutions peuvent-elles se compléter et non être en compétition entre elles? Que les services soient à Bathurst ou Woodstock, ce n’est pas le point pour moi. Je veux m’assurer que nous remplissons nos obligations linguistiques, mais nous devons avoir la capacité d’offrir les services», a-t-il exprimé face aux journalistes.

Questionnée à ce sujet, la ministre Shephard admet que les régies de santé «devront prendre des décisions sur de potentiel centre d’excellence».

Au moment de quitter la direction de Vitalité, Gilles Lanteigne s’est lui aussi prononcé en faveur d’un plus grand partage des ressources entre les deux régies de santé.

«Au lieu d’essayer de doubler les ressources et avoir l’expertise dans les deux réseaux, nous devrions les concentrer à un endroit», a-t-il plaidé en entrevue avec le Telegraph Journal. «Certains composants doivent être dans Horizon, certains doivent être dans Vitalité.»

L’Acadie Nouvelle a d’ailleurs appris que le Réseau de santé Horizon tente actuellement de mieux évaluer le niveau de bilinguisme de son personnel. Un questionnaire d’auto-évaluation linguistique a été distribué auprès de tous les employés et des médecins. Il s’agit là d’un exercice mené de manière indépendante par l’organisation pour obtenir des informations précises sur la capacité linguistique de ses services, nous assure toutefois un porte-parole d’Horizon.

«Nous ne le faisons pas dans le cadre d’une directive gouvernementale», écrit-il.

Un recours au secteur privé envisagé

Dorothy Shephard n’écarte pas la possibilité que le Nouveau-Brunswick s’aventure plus avant sur le chemin de la privatisation.

«Alors que nous avons ces conversations, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de considérer – comme avec notre contrat avec Medavie – s’il y a une façon dont le secteur privé pourrait nous aider? Est-ce que ce serait sur le plan administratif ou au niveau des services? Est-ce que ce serait pour un service que nous ne livrons pas déjà? Nous ne pouvons pas éliminer de possibilités», souligne la ministre.

Elle ajoute que toute réforme en ce sens devrait respecter la Loi canadienne sur la santé. Celle-ci garantit notamment un accès universel et égal aux services de soins de santé.

Certaines priorités du gouvernement se retrouvent en tout cas déjà parmi les promesses électorales de l’équipe au pouvoir. Lors de la campagne, le Parti progressiste-conservateur s’est engagé à maintenir la croissance annuelle des dépenses en santé à environ 3%. La plateforme mentionne aussi l’embauche d’infirmières praticiennes supplémentaires et la multiplication des consultations virtuelles «afin d’aider à relier les gens âgés et les résidents ruraux avec les ressources et les spécialistes des centres urbains».

De plus, la province planche actuellement sur le développement des services de santé mentale dans les cliniques sans rendez-vous de la province et la création d’un réseau virtuel de soins psychiatriques.

L’opposition s’inquiète

Le chef du Parti vert David Coon refuse catégoriquement toute privatisation. «Ça serait choisir une pente glissante inacceptable, on doit garder notre système de système public. C’est fondamental.» Au regroupement des services de santé, le caucus vert privilégie une prise de décision plus décentralisée.

«Cela nécessitera la création de conseils de santé communautaires locaux pour décider des services à offrir en fonction des besoins et des attentes des personnes qu’ils desservent», peut-on lire dans une lettre adressée à la ministre.

Le document évoque aussi un accès élargi aux soins de santé mentale et aux services d’avortement et propose l’établissement de centres de santé communautaires où les médecins de famille collaboreraient avec les infirmières praticiennes, les travailleurs sociaux, les diététiciens, les spécialistes de la santé mentale ou les pharmaciens.

«L’époque où les médecins solitaires étaient votre seul billet d’entrée dans le système de santé, sans aller aux urgences, doit prendre fin.»

Du côté des libéraux, on ne se satisfait pas d’une consultation de consultation réduite à quelques semaines en période de pandémie.

«L’avenir de notre système de santé est trop important pour un processus de consultation précipité, inadéquat et sur invitation uniquement», dénonce le chef par intérim, Roger Melanson.

Jean-Claude d’Amours, critique de l’opposition officielle en matière de santé, accuse déjà le gouvernement de disposer d’un «agenda caché». Il craint que de futurs efforts de regroupement de services se fassent au profit des régions urbaines.

«Est-ce que les hôpitaux régionaux du Nord pourront aussi devenir des centres dédiés à certains services pour l’ensemble de la province?»

Selon lui, le Nouveau-Brunswick devrait se concentrer davantage sur la rétention des professionnels de la santé par des démarches actives de recrutement auprès des finissants et une meilleure rémunération.