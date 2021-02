Super Bowl: trop tôt pour les partys

Les autorités néo-brunswickoises demandent à la population d’éviter les rassemblements à l’occasion du week-end du Super Bowl même si ceux-ci sont permis dans certaines régions.

Le gouvernement provincial prie les amateurs de sports à faire preuve de retenue dimanche lors de la grande messe du football américain.

Même si les ménages en phase orange peuvent se rassembler avec dix autres personnes au maximum, et même aller au restaurant ou dans un bar avec elles, cela est fortement déconseillé.

«On aurait l’habitude de voir des soirées et des célébrations dans les bars et les restaurants autour du match de football. Mais cette année, je demande à tout le monde d’éviter les rassemblements pour regarder le Super Bowl», supplie la médecin-hygiéniste en chef de la province.

Dre Jennifer Russell veut éviter à tout prix une répétition des rassemblements de Noël et du Jour de l’An qui ont précipité la province en phase rouge le mois dernier en raison d’une hausse des cas de COVID-19.

«La période des Fêtes nous a appris une dure leçon sur la rapidité avec laquelle le virus peut se répandre dans le cadre de rassemblements informels. Surtout si vous avez des symptômes et que vous ne vous faites pas tester.»

Dans le Nord-Ouest (en confinement complet) et dans le Sud-Est (en phase rouge), les rassemblements de plus d’un ménage sont interdits et les restaurants et les bars sont fermés, sauf pour les mets à emporter.

Dans le reste de la province (en phase orange), les ménages peuvent recevoir jusqu’à 10 autres personnes chez eux. Les ménages doivent cependant limiter leurs contacts étroits à ces dix personnes tout au long de la phase orange.

Il est également permis de fréquenter des endroits publics comme les bars et les restaurants avec son groupe des mêmes dix personnes.

«J’aimerais qu’il n’y ait pas de Super Bowl ce week-end, dans le sens où j’aimerais qu’il n’y ait pas de tentation d’organiser des rassemblements à haut risque», demande Dre Russell.

«Je ne veux pas que les gens organisent de fêtes du Super Bowl, mais si les gens se réunissent chez eux, je veux que ce soit le plus petit possible et que seules les personnes de votre groupe de 10 personnes soient présentes.»

Cette année, le Super Bowl met en vedette les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City. En raison de la COVID-19, les deux équipes s’affronteront dimanche soir devant la plus petite foule jamais vue pour cet événement, soit environ 25 000 personnes.

Sur sa page Facebook, la microbrasserie 13 Barrels de Bathurst invite les amateurs à venir regarder le Super Bowl sur son écran géant «avec votre bulle».

La zone 6, qui comprend la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne, ne compte que 2 cas actifs de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, seulement 25 cas ont été recensés dans cette zone.

«Je ne sais pas si vous êtes déjà venu chez nous, mais nous avons vraiment pas mal de place. Ça prendrait vraiment beaucoup de monde pour que les gens aient à s’asseoir près les uns des autres», explique Lukas Meredith de 13 Barrels.

La microbrasserie entend suivre les directives de la Santé publique à la lettre pour la phase orange lors de la soirée du Super Bowl. Les groupes seront limités à dix personnes à condition qu’elles fassent partie de la même liste de contacts étroits.

«Depuis le début de la phase orange, nous n’avons jamais été suffisamment occupés pour nous inquiéter que les gens puissent respirer le même air.»

À Dieppe, en zone rouge, le St. Louis Bar & Grill n’a pas pu accueillir de clients dans sa salle à manger depuis le 19 janvier.

Gagan Samran espère quand même faire de bonnes affaires dimanche grâce à tous ceux qui choisiront de commander au lieu de cuisiner.

«Le Super Bowl est toujours une soirée très occupée pour nous. C’est LE moment de l’année. Mais à cause de la pandémie, il faut nous rabattre sur les plats à emporter et la livraison», dit-il.