Travailleurs-navetteurs: des familles demandent des allègements

La première rencontre de bébé Kaleb et son père Patrick. - Gracieuseté

C’est la goutte de trop. Pour les familles de travailleurs-navetteurs qui, déjà depuis le début de la pandémie, souffrent de l’absence prolongée de leurs proches, la nouvelle obligation de s’auto-isoler pendant 14 jours entiers en revenant au Nouveau-Brunswick provoque un tel sentiment d’injustice qu’elle fait couler bien des larmes.

Le gouvernement provincial a décidé la semaine dernière que tous les Néo-Brunswickois devraient s’auto-isoler pendant deux semaines complètes à leur retour au bercail.

Plus question de se faire dépister pour écourter son confinement si le résultat est négatif.

Les travailleurs-navetteurs sont forcés de faire un choix déchirant… celui de renoncer au peu de temps passé avec leurs proches ou de retourner à la maison, mais forcer leur famille à s’isoler avec eux.

Mylène Richardson, de Tracadie, partage la vie d’un travailleur minier qui œuvre au nord du Québec depuis quatorze ans.

«Je peux vous dire qu’en temps normal, cette vie est déjà très difficile», a-t-elle confié vendredi.

«Ça fait 8 ans que Stéphane n’est pas avec nous pour Noël et qu’il manque plusieurs fêtes et moments importants de nos deux enfants.»

Pour surmonter les périodes compliquées, Mme Richardson avait l’habitude de s’accrocher aux deux semaines où sa famille était réunie.

Deux semaines qui n’existent plus.

«Mon mari est parti hier pour 14 jours et la peine que je ressens en dedans de moi ne s’explique même pas», a témoigné la femme de Tracadie.

«Je me demande quand je vais pouvoir le serrer dans mes bras à nouveau.»

La mère de deux fait savoir que la décision du gouvernement déstabilise non seulement elle et son conjoint, mais aussi ses adolescents qui angoissent à l’idée de devoir choisir entre leur famille et leur vie « extérieure ».

«Je ne pense pas que le gouvernement pense aux impacts de leur décision. Eux (les autorités) ils travaillent, ils ont de grosses jobs, mais tous les soirs, ils s’en vont chez eux voir leur famille (…) C’est comme s’ils se foutent de nous.»

Un retour à la maison bien différent

Jessica Cormier, de Caraquet, travaille dans l’Ouest canadien depuis une dizaine d’années.

Lorsqu’elle a fait ses valises pour s’envoler vers le Manitoba, il y a trois semaines, elle n’imaginait pas revenir à la maison sous de telles conditions.

«Jusqu’à aujourd’hui, nous pouvions être testés et planifier notre vie en conséquence. Je savais que si je rentrais à la maison pendant 14 jours, je pouvais me faire tester et cesser de m’isoler vers le 10e jour», a-t-elle expliqué.

«Maintenant, je ne pourrai aller à aucun rendez-vous chez le médecin, aucun rendez-vous chez le dentiste, je ne pourrais pas aller à la banque, chez l’avocat, rien. J’ai dû tout annuler.»

Mme Cormier déplore surtout le fait que le gouvernement ait décidé de cesser les tests de dépistages pendant la période d’auto-isolement alors que cette stratégie semblait bien fonctionner.

«Nous voyageons au Nouveau-Brunswick depuis le (début de la pandémie) et n’avons jamais eu de problèmes. Nous avons même passé au travers de l’été et de la période de Noël avec les tests qui semblaient bien fonctionner, pourquoi les enlever soudainement?»

Selon elle, il ne faut surtout pas mettre les travailleurs-navetteurs dans le même bateau que ceux qui traversent les frontières du Québec et du Maine tous les jours pour se rendre au travail ou encore les Néo-Brunswickois qui voyagent par plaisir.

Ceux-ci seraient soumis à des contrôles beaucoup plus stricts pendant leurs voyages.

«Aucun travailleur rotationnel ne nie le fait que l’isolement est nécessaire et que les variantes de la COVID-19 sont une menace, mais il doit y avoir un équilibre», a évoqué Mme Cormier.

«On ne demande pas de nous laisser entrer et faire tout. Ce que l’on veut, c’est seulement un peu de temps pour faire des affaires au Nouveau-Brunswick.»

L’accouchement sans le papa

Le 24 janvier, Katelyn Godin Boudreau a donné naissance à un petit garçon, Kaleb. Isolé dans une chambre de l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst, le nouveau-né rencontra son père pour la première fois…via visioconférence.

Katelyn Godin Boudreau avait espoir que son conjoint, travailleur navetteur dans le coin de Vancouver, pourrait assister à l’accouchement de son fils jusqu’au dernier moment.

Ce n’a pas été le cas. Un manque de communication, selon elle, les aurait privés de partager ce moment précieux.

«Les semaines avant mon accouchement, on a essayé d’appeler un peu partout pour connaître les protocoles, à l’hôpital, à la Santé publique, mais personne ne nous donnait les mêmes réponses.»

Les travailleurs pouvaient alors subir un test de dépistage quelques jours après leur retour au bercail pour écourter leur confinement.

La famille Boudreau comptait les jours en espérant pouvoir retarder l’accouchement jusque là.

«Finalement, on nous a dit qu’après trois jours d’isolement, il pourrait entrer avec moi si on passait tous les deux un test (de dépistage) rapide», a enchaîné la mère de trois.

Le jour J venu, Mme Boudreau Godin a toutefois dû faire le deuil de cet espoir en l’espace de quelques instants.

«Le 23, je suis arrivée en salle d’accouchement. Il était environ 5h. On m’a mise dans une salle isolée vu que mon conjoint vivait dans la même maison que moi (…)», a-t-elle expliqué.

«J’ai expliqué ma situation, mais ils ont dit qu’il ne pouvait pas passer le test rapide sur mon conjoint. Je n’ai pas trop compris parce que j’étais placée dans une salle isolée de toute façon. Pourquoi ne pouvait-il pas venir avec moi?»

Le surlendemain de la naissance, soit le 26 janvier, le conjoint de Mme Godin Boudreau a finalement reçu son premier résultat négatif au test de dépistage.

Il était déjà à la maison depuis plus d’une semaine à ce moment-là.

«C’est lui qui est venu nous chercher à la porte», a partagé la jeune mère.

«Il a donc fait la rencontre de son fils dans le stationnement de l’hôpital!»

Aujourd’hui, la famille est réunie et les parents profitent de leur bébé le cœur plus léger sachant qu’il n’y a pas d’autre départ à l’horizon.

C’est parce que le père de Kaleb s’est récemment décroché un nouvel emploi près de Bathurst.

«C’est sûr que pour nous c’est un soulagement, mais il y a quand même plusieurs membres de notre famille qui travaillent à l’extérieur, comme mon beau-père, des cousins proches et le parrain de notre bébé. C’est des moments difficiles.»

Mme Godin Boudreau se sent toujours très interpellée par le déchirement que vivent les familles de travailleurs-navetteurs.

«Émotionnellement, ce n’est pas facile. Moi j’ai vu mes filles pleurer chaque fois que papa s’en allait travailler et au moins elles le voyaient quand il revenait. Je ne peux pas imaginer ce que les familles ressentent maintenant avec les nouvelles restrictions.»