Un fonds provincial d’urgence réclamé pour aider les communautés frontalières

Le député de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, demande au gouvernement provincial d’instaurer une aide d’urgence afin d’aider les entreprises situées dans les régions frontalières.

Le député libéral l’avoue, les temps sont difficiles pour tous les entrepreneurs de la province en cette période de pandémie. Cela dit, il estime que ceux situés en bordure des frontières subissent un préjudice additionnel puisque leurs modèles d’affaires ont été développés en fonction de cette proximité avec les communautés situées de l’autre côté de la frontière, donc en fonction du pouvoir d’achat de leur voisin. Mais voilà, le Nouveau-Brunswick maintient la ligne dure à ses frontières depuis le début de la pandémie, si bien que les commerçants, organisations et groupes divers souffrent de cette baisse de fréquentations…et d’achats. C’est vrai à Campbellton bien entendu, mais aussi à Edmundston, Saint-Léonard, Sackville, St-Stephen…

«Il y a des octrois gouvernementaux qui existent pour venir en aide aux entreprises, et c’est bien, cette aide à sa place. Mais les conséquences pour les régions frontalières sont encore plus grandes, pour ne pas dire désastreuses. Les impacts économiques ont été accentués par les restrictions aux frontières, ça frappe fort, plus fort qu’ailleurs», soulève le député, ajoutant que la dernière mesure annoncée par le gouvernement – les tests obligatoires hebdomadaires (à la COVID-19) pour les voyageurs – risque de fragiliser encore davantage la situation économique de ces régions.

Sa consœur du Parti vert, Megan Mitton (Memramcook-Tantramar), partage pour sa part sa frontière avec deux provinces, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Depuis le début de la pandémie, sa circonscription a pu respirer un peu plus librement que celle du Restigouche et du Madawaska en raison de l’instauration de la bulle Atlantique, bulle qui a duré quelques mois. Mais depuis les choses ont changé avec les éclosions dans la zone 1.

Elle croit elle aussi qu’un coup de pouce supplémentaire de Fredericton devrait être octroyé aux zones frontalières.

«Ces régions vivent des impacts disproportionnés en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie. C’est très difficile en ce moment pour les commerces et les entreprises, et je suis très inquiète. Je crains qu’il y en ait qui devront fermer leurs portes si rien n’est fait. Un fonds spécial serait un premier pas, de la part de notre gouvernement, pour leur venir en aide. Parce que oui, la situation est particulière», maintient-elle.

Le conseiller municipal Frédéric Daigle de Campbellton possède une mercerie ainsi qu’un commerce d’articles sportifs dans cette municipalité. Son cas illustre parfaitement la problématique décrite par les deux députés provinciaux.

«Environ 60% de ma clientèle provient de la Gaspésie. Maintenant, je peux dire que les affaires sont tranquilles, vraiment tranquilles», souligne ce dernier, qui de surcroît doit composer avec l’absence de nombreux amateurs de ski et de planche néo-brunswickois, gracieuseté de la phase orange de rétablissement..

Depuis le passage en phase orange, sa situation s’est empirée. Il ne peut plus franchir la frontière aussi facilement pour effectuer des livraisons et rencontrer ses clients, son permis ayant expiré. Il est en attente d’un renouvellement qui ne semble pas vouloir venir.

«C’est très frustrant, surtout que les nouvelles directives qui s’en viennent concernant les tests obligatoires pour les visiteurs vont nous couper encore davantage de clients. Les commerces de la région ont un sérieux problème sur les bras, des problèmes qu’on ne retrouve pas ailleurs. Plus qu’un problème, c’est un désastre», témoigne-t-il.

Pour le député libéral, il est donc primordial d’agir rapidement afin d’éviter l’hécatombe au niveau des commerces, entreprises et organisations de ces régions.

«On comprend qu’en période de pandémie, on doit penser à la santé d’abord. Mais ce n’est pas une raison pour mettre de côté la santé économique des régions. Parce qu’il faut comprendre que cette pandémie va se terminer un jour, et ce jour-là, nous aurons besoin d’une économie. Il ne faut donc pas tuer nos commerces près des frontières, il faut plutôt les aider à passer au travers de cette crise sans précédent», souligne M. Arseneault.

Une seule communauté

Le député Arseneault plaide par ailleurs pour que le gouvernement considère également de permettre une circulation plus libre entre sa communauté et celle d’Avignon en Gaspésie.

«Notre situation est unique en soi dans la province. À nulle part ailleurs on a un tel lien aussi fort entre deux communautés. Et là, on sent qu’il y a un acharnement injustifié envers cette relation», soutient M. Arseneault.

S’il croit raisonnable d’attendre encore un moment afin de voir quels seront les impacts des nouvelles souches du virus qui fait tant craindre la Santé publique, celui-ci maintient qu’il ne faudrait toutefois pas trop tarder afin de faire preuve de plus de flexibilité.

«L’objectif serait d’avoir une bulle avec Avignon le plus rapidement possible. Chose certaine, les deux gouvernements provinciaux devraient discuter de nos deux régions, et à ce moment-ci, on n’a pas d’indication que c’est le cas. On se sent délaissé», dit-il.