De la neige et des vents forts s’amènent sur le sud de la province

D’importantes chutes de neige sont prévues dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud du Nouveau-Brunswick, avertit Environnement Canada.

Les accumulations de neige vont varier de 5 à 15 cm, voire plus dans les régions de Moncton et Saint-Jean. Les rafales pourraient dépasser les 70 km/h ou plus, ce qui causera de la poudrerie par endroits.

«La neige se propagera sur le sud du Nouveau-Brunswick dimanche soir; des vents forts du nord-est se lèveront et de la poudrerie se formera au cours de la nuit et lundi. Il y a encore un peu d’incertitude quant à la trajectoire et au moment de l’arrivée du système, et des avertissements de neige pourraient être émis si la situation change», peut-on lire sur le site d’Environnement Canada.

Le reste de la province sera épargné par le mauvais temps.