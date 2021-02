L’ancien curé Patrick McGraw se confie sur ses pensées suicidaires

L’ancien curé de Caraquet, Patrick McGraw, s’est confié sur ses pensées suicidaires sur sa page Facebook, pour souligner le mois de la prévention du suicide.

«Depuis plusieurs mois, j’étais en arrêt de travail. Un arrêt en raison de questions liées à la fameuse chasse à l’as de cœur il y a quatre ans et à la suite d’allégations d’inconduites. Aujourd’hui, une partie est réglée ! Je débute un nouveau chemin de vie», écrit-il d’emblée.

Mais il affirme que les derniers mois ont été difficiles et qu’il a pensé à trois reprises à s’enlever la vie.

Le diocèse de Bathurst, rappelons-le, l’a relevé de ses fonctions en novembre dernier, citant, après une enquête interne, une «relation sexuelle inappropriée». Patrick McGraw avait ensuite démissionné. L’affaire a fait grand bruit dans les médias traditionnels et sociaux.

«La dernière fois, j’étais prêt et décidé à passer à l’étape de non-retour. Aujourd’hui, je suis heureux de ne pas avoir été jusqu’au bout, mais je réfléchis à comment aurait été le lendemain d’une telle décision», dit-il, en pensant à sa famille et à ses «vrais amis qui sont encore là aujourd’hui».

Il parle aussi de commérages et de rumeurs à son endroit.

«Je pense aussi à ceux et celles qui auraient pu se sentir un peu mal de m’avoir jugé sans connaître la vérité (…) Il est certainement difficile de voir certains de ses amis et des gens à qui on a mis notre confiance dans le cadre de notre travail, croire les rumeurs sans nous avoir donné l’opportunité de nous expliquer ou de nous écouter.»

Il dit avoir réussi à tourner la page sur ce mauvais épisode.

«Je suis bien accompagné et j’ai commencé à faire mon deuil. Je passe à autre chose et j’ai retrouvé des amitiés vraies et qui seront sûrement plus durables.»

Pour terminer, il lance un message à tous ceux et celles qui sont aux prises avec de grandes difficultés et à leurs proches.

«SVP, prenez le temps d’écouter un proche, de l’accueillir comme il est avec ce qu’il vit. Vous pouvez sauver une vie ! J’étais celui qui avait toute la formation pour accompagner quelqu’un qui aurait pu avoir des idées suicidaires. Je connaissais toutes les ressources. Mais devant le vide, la tristesse… rien n’arrivait à me faire voir qu’il y aurait un lendemain, moi l’aidant, qui avais besoin d’aide.»