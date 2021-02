Aide aux entreprises: des entrepreneurs laissés pour compte

Naturothérapeute et propriétaire d'un studio de yoga, Manon Laviolette est déçue de voir qu'une fois de plus, le gouvernement omet de venir en aide à certains groupes d'entrepreneurs. - Gracieuseté

L’opposition libérale demande au gouvernement Higgs de corriger le tir dans son plus récent programme d’aide aux PME de sorte à inclure certaines catégories qui ne parviennent pas à s’y qualifier.

La province avait annoncé son intention de mettre en place un programme destiné à aider les PME à éponger leurs pertes liées à la pandémie, précisément en raison des contraintes assujetties à leur passage en phase de rétablissements orange et rouge. Elle vient de remplir sa promesse avec la Subvention de rétablissement des petites entreprises lancée au début janvier.

Les modalités – dont les critères d’admissibilité – n’ont toutefois été dévoilées qu’en début février.

On parle ici d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 5000$. Mais voilà, plusieurs petits entrepreneurs passent dans les mailles du filet et ne se qualifient pas aux critères d’admissibilité.

Parmi ces critères, l’entreprise doit compter un minimum de deux employés, et ce nombre peut aller jusqu’à 99. Du coup, cela exclut un grand nombre de travailleurs autonomes.

Manon Laviolette en est un exemple. Naturothérapeute, elle a lancé sa clinique de santé holistique et son studio de yoga à Dalhousie, en 2019. La pandémie de COVID-19 des derniers mois n’a pas été facile pour les affaires.

Comme plusieurs, elle a dû fermer boutique en mars lors du confinement généralisé. Par la suite, deux éclosions sont venues coup sur coup bouleverser le fonctionnement de son entreprise. Son studio de yoga a notamment lourdement écopé.

En plus de fermer ses portes pour plusieurs semaines, Mme Laviolette a dû faire l’achat de matériel pour se conformer aux nouvelles règles sanitaires. Gants, masque, désinfectant, thermomètre et même un purificateur d’air. Elle a aussi dû revoir à la baisse le nombre de ses clients dans son studio. En sommes, moins de revenus, mais plus de dépenses.

Mme Laviolette aurait bien besoin du coup de pouce financier proposé par la province. Mais cette aide, on la lui refuse parce qu’elle est sa seule employée.

«Depuis le début de la pandémie, les travailleurs autonomes comme moi semblent toujours tomber dans les failles des programmes d’aide. Il n’y a rien pour nous. Dans ce cas-ci, c’est soit parce que l’on ne gagne pas suffisamment, soit parce que l’on n’a pas assez d’employés. C’est frustrant, car nous aussi on est des entrepreneurs et nous devrions avoir droit au même coup de main que les PME qui comptent 10, 20 ou 30 employés», estime-t-elle.

Des critères trop rigides

Le député libéral et critique en matière de petites et moyennes entreprises et de Développement économique, Gilles LePage, pense également comme l’entrepreneure restigouchoise. Il croit aussi que les critères d’admissibilité sont trop rigides et qu’ils excluent injustement une portion de propriétaires de petites entreprises. Celui-ci demande formellement au gouvernement Higgs d’intervenir afin de colmater cette brèche.

«C’est exactement ce que l’on veut éviter, que de petits entrepreneurs soient laissés de côté. Toutes les PME devraient être considérées dans ce programme, y compris les travailleurs autonomes comme les coiffeuses, barbiers, esthéticiennes, massothérapeutes, etc. Ce sont peut-être des microentreprises, mais elles contribuent énormément à faire tourner l’économie du Nouveau-Brunswick. C’est choquant de voir qu’on les balaye tout simplement sous le tapis», estime le député de Restigouche-Ouest.

Ce dernier soutient également que le programme, dans sa forme actuelle, néglige l’industrie saisonnière ainsi que celle du tourisme.

En fait selon M. Lepage, la mise en place de ces restrictions aux travailleurs autonome en dit gros.

«C’est simple, le gouvernement Higgs promet de l’aide, mais ne veut pas donner l’argent, ou en donner le moins possible. Le sort des entreprises l’inquiète moins que son bilan financier», critique-t-il, notant que les autres provinces canadiennes sont beaucoup plus généreuses envers leurs PME afin de les aider à passer au travers cette pandémie.