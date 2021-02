Communiquer en temps de COVID-19

Depuis un an, le gouvernement du Nouveau-Brunswick organise des points de presse quasi quotidiens afin de faire le point sur la COVID-19, une situation sans précédent qui suscite des craintes chez les partis d’opposition. Les communications gouvernementales ont-elles les ressources nécessaires afin de relever les défis d’une pandémie mondiale? Tour d’horizon afin de comprendre comment le gouvernement s’en tire.

Les conférences de presse quotidiennes organisées par les autorités sanitaires répondent à de nombreux objectifs: vulgariser la science, rassurer la population, maintenir la confiance dans la stratégie de lutte à la COVID, convaincre de la nécessité des mesures sanitaires.

Pour atteindre ces objectifs, les communicateurs du gouvernement ont dû, depuis un an, trier, interpréter et analyser une quantité colossale d’informations à partager aux Néo-Brunswickois.

«C’est une première, c’est tout à fait nouveau comme situation, constate Natalie Breau Melanson, professeure au programme d’information-communication à l’Université de Moncton. La quantité d’informations partagées est très importante et celles-ci peuvent être complexes.»

Pascale Paulin, stratège en communication, ajoute que la vitesse à laquelle les autorités doivent communiquer lors d’une crise représente un défi de taille.

«Ça ne doit pas être évident pour les communicateurs du gouvernement en ce moment», croit-elle.

Jamie Gillies, professeur de science politique à l’Université Saint-Thomas, spécialisé en communication politique, remarque que tout au long de la première vague, Fredericton a été plutôt habile afin de démontrer «l’importance du port du masque et de la distanciation physique.»

«Depuis que M. Higgs dispose d’une majorité, il semble toutefois y avoir certains défis de communication, particulièrement en ce qui a trait à la définition de la phase rouge etsi les écoles devraient ou non demeurer ouvertes», note-t-il.

René Legacy, député libéral de la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford, craint que ces problèmes puissent être symptomatiques d’un manque de ressources en communication.

«On se demande si les ministères ont suffisamment de ressources pour gérer la communication parce que plus on avance dans la crise, plus ça devient un enjeu», remarque-t-il.

Surtout, le Parti libéral voudrait davantage de moyens afin de permettre aux équipes de la Santé publique de se consacrer entièrement à la gestion de la pandémie.

«Je ne crois pas que l’enjeu de la communication devrait être l’affaire de la Santé publique, de dire M. Legacy. Je crains que si l’on met ce fardeau sur leur dos, on va les épuiser et c’est du temps qui pourrait être mis ailleurs.»

Meagan Mitton, députée du Parti vert de la circonscription de Memramcook-Tantramar, située près des frontières de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, est elle aussi d’avis que la province doit investir afin d’améliorer les communications.

Elle dit avoir constaté des défaillances en la matière à plusieurs reprises, notamment lors de la récente annonce que des tests de dépistage obligatoires hebdomadaires seraient imposés aux travailleurs qui reviennent sur le territoire de la province. De nombreux citoyens de sa circonscription qui travaillent dans une province voisine lui ont dit avoir de la difficulté à trouver des informations sur les nouvelles règles.

«Ils ont reçu des réponses divergentes à savoir s’ils devaient se faire tester et s’ils devaient s’isoler en attendant d’avoir leurs résultats. J’ai moi aussi eu de la difficulté à trouver ces informations», relate-t-elle, ajoutant que davantage de moyens permettraient une mise à jour plus rapide des sites du gouvernement et une meilleure formation pour le personnel des lignes d’information téléphoniques à la suite de changements aux consignes.

Améliorer les communications en français

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses critiques ont été formulées à l’endroit du gouvernement pour sa communication COVID-19 en français.

Par exemple, fin mars, une journaliste gaspésienne s’était vue forcée de poser une question en anglais lors d’un point de presse du premier ministre Higgs.

Depuis, les points de presse du gouvernement sont traduits simultanément, mais la situation illustre les problèmes pouvant être causés par l’unilinguisme du premier ministre, dit Natalie Breau Melanson, professeure en information-communication à l’Université de Moncton.

Vu la gravité de la pandémie, les citoyens peuvent être à «fleur de peau et bénéficieraient d’informations dans leur langue.»

«J’ai tout le respect du monde pour les interprètes qui font de la traduction simultanée pendant les conférences de presse, mais ce n’est pas toujours efficace et parfois ça nuit à la compréhension», déploreMme Breau Melanson.

Certes, Dre Russell a un «bilinguisme professionnel et acceptable», mais les francophones ont aussi besoin d’entendre les consignes gouvernementales de la «bouche de leur premier ministre.»

René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, voit aussi des ratés dans les communications écrites de la province.

«Les communications en français ne sont pas toujours bien faites et elles ne donnent pas nécessairement toujours les mêmes informations qu’en anglais, dénonce-t-il. Je crois qu’il faudrait qu’ils comprennent que notre façon de s’exprimer en français n’est pas nécessairement la même qu’en anglais et que la traduction mot pour mot ne fait pas l’affaire.»

René Legacy, député libéral de la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford. – Archives Meagan Mitton, députée de la circonscription de Memramcook-Tantramar. – Archives

Difficile pour l’opposition d’exister

Les partis politiques semblent se livrer une guerre de communication relativement aux rôles que devraient jouer les élus en temps de crise.

La semaine dernière, le premier ministre Blaine Higgs dénonçait une fois de plus que les partis d’opposition puissent émettre des critiques à l’endroit de son gouvernement, chose à éviter en public, selon lui, afin de ne pas politiser la pandémie.

M. Higgs a formulé ces commentaires après que l’opposition officielle a demandé que des mesures soient mises en place afin de répondre à ce qu’ils estiment être une «absence de réponse coordonnée» face à l’éclosion de la COVID-19 dans la zone 4.

«Il est louable que M. Higgs veuille miser sur la collaboration, mais les libéraux tentent de souligner les faiblesses du plan d’urgence et c’est normal, c’est leur rôle, dit Jamie Gillies, professeur de science politique de l’Université Saint-Thomas. Le premier ministre devrait s’attendre à ce que l’opposition lui demande de rendre des comptes.»

La Santé publique a l’appui des libéraux et elle «fait un très bon travail», mais l’opposition officielle doit faire son travail, ajoute René Legacy, député libéral de la circonscription Bathurst-Ouest-Beresford.

«On veut améliorer les processus, donc on pose des questions, ce n’est pas nécessairement le travail de la Santé publique que l’on critique et les gens ne font pas toujours la différence», déplore-t-il.

Ces questions sont d’autant plus importantes vu la manière qu’a la province de gérer la crise, ajoute M. Legacy.

«Le comité multipartite sur la COVID-19, qui compte une représentation de tous les partis, n’est pas une instance avec un pouvoir décisionnel, pas plus que ne l’est la Santé publique. Nous faisons des recommandations, mais c’est le cabinet qui a le dernier mot, donc c’est normal qu’on puisse leur poser des questions, c’est là que les décisions se prennent.»

Meagan Mitton, députée de la circonscription de Memramcook-Tantramar, abonde dans le même sens. En temps de crise, croit-elle, il est encore plus important de remettre en question les décisions prises par le gouvernement.

«Règle générale, la pandémie a été bien gérée et je suis contente de voir que tous les partis collaborent au sein du comité multipartite; c’était l’approche à adopter. Toutefois, il faut quand même être capable de poser des questions et émettre des critiques, c’est ça vivre en démocratie. C’est sain de pouvoir dire au gouvernement qu’il doit parfois faire mieux», explique-t-elle, précisant que les critiques des partis d’opposition ne devraient, sous aucun prétexte, être interprétées comme une invitation pour les citoyens à ne pas respecter les consignes de la Santé publique.

Le bureau du premier ministre n’a pas accepté notre demande d’interview.

La communication de crise nécessite donc le développement d’habitudes et de repères, chose que le gouvernement Higgs a réussi à créer grâce aux mises à jour quotidiennes en après-midi. – Archives

Des conseils pour mieuxfaire passer les messages

Une communication efficace en temps de crise est essentielle afin de s’assurer que les consignes visant à protéger les citoyens sont comprises et respectées. Après un an de communication en temps de pandémie, comment le gouvernement s’en tire-t-il? L’Acadie Nouvelle a demandé à deux spécialistes de se prononcer.

Améliorer les communications internes

Fin janvier, des enseignants déploraient avoir appris, par l’entremise des médias, que les écoles de la zone 4 demeureraient ouvertes, malgré le retour en phase rouge dans leur région. Quelques jours plus tard, l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique disait avoir été prise de court en apprenant que le gouvernement imposerait des tests de dépistage obligatoire pour quiconque revient sur le territoire de la province.

Ces cafouillages représentent des ratés en matière de «stratégie de communications internes», estime Natalie Melanson Breau, chargée de cours au département d’information-communicationsde l’Université de Moncton.

«Lorsqu’il y a de gros changements, c’est toujours mieux d’en informer les employés qui sont directement touchés avant d’en aviser le grand public. Dans le cas des enseignants, leur quotidien est déjà très perturbé par la pandémie», souligne-t-elle, ajoutant qu’il est tout à fait compréhensible que ceux qui agissent comme travailleurs de première ligne dans les écoles aient pu se sentir «oubliés et trahis».

Éviter l’apparence d’improvisation

La bourde était d’autant plus grave, ajoute Pascale Paulin, stratège en communication et propriétaire de Forté Communications, lorsque l’on considère que les parents se tournent souvent vers le personnel enseignant afin de comprendre les tenants et les aboutissants des mesures sanitaires dans les écoles. Si les enseignants sont pris au dépourvu, les parents finissent aussi par l’être, ce qui peut augmenter «l’animosité» et nuire à l’efficacité des communications.

«Certaines choses doivent être établies d’avance pour éviter que ça donne une impression d’improvisation, constate Mme Paulin. Quand il y a des ratés en communication, ça augmente le cynisme et c’est la dernière chose dont on a besoin en temps de pandémie.»

Des repères etdes habitudes

Afin de s’assurer que les citoyens respectent les consignes, ils doivent être en mesure de s’y retrouver. La communication de crise nécessite donc le développement d’habitudes et de repères, chose que le gouvernement Higgs a réussi à créer grâce aux mises à jour quotidiennes en après-midi.

«C’est un bon coup pour le gouvernement parce que c’est rassurant de savoir où trouver ces informations», analyse Mme Paulin.

Natalie Breau Melanson abonde dans le même sens, mais prévient que la clarté des consignes est plus importante que jamais à cause de la fatigue de la COVID qui s’installe.

«Ils ont réussi à créer cette stabilité, entre autres avec codes de couleur des différentes phases, mais voilà que plusieurs mois après leur mise en place, ces couleurs ne représentent plus la même chose, explique-t-elle. On tente de faire comprendre les changements, mais devant la fatigue et la grande quantité d’informations partagées, les gens n’ont peut-être plus la même attention.»

De l’importance du messager

Mme Paulin croit aussi que le gouvernement Higgs aurait tout avantage à réfléchir au cynisme des citoyens à l’endroit de la classe politique lorsque vient le temps de communiquer.

«Les politiciens peuvent être très polarisants, peu importe leur couleur politique. Dans une situation comme celle que l’on vit, je me demande encore pourquoi on s’obstine à systématiquement faire passer les messages par leurs bouches. Je ne comprends pas cet entêtement, on dirait une espèce de culte de la personnalité», s’interroge-t-elle.

Le contre-exemple parfait est venu le 27 janvier alors que des médecins de la région d’Edmundston imploraient leurs concitoyens à respecter les consignes sanitaires lors d’une conférence de presse virtuelle.

«Ça résonne fortement chezles gens parce que ce sont des personnes qui voient les patients au quotidien et peuvent témoigner de la réalité de la COVID, montrer de l’émotion», souligne Natalie Breau Melanson.

Changer d’approcheen fonction du public

Depuis le début de la deuxième vague, nombreux sont ceux à avoir affirmé que l’augmentation du nombre de cas auprès des jeunes est, entre autres choses, le résultat d’un problème de communication.

«La Dre Russell et le premier ministre ne sont peut-être pas les bons véhicules pour les rejoindre», constate Mme Paulin.

Une utilisation plus judicieuse des réseaux sociaux qu’utilisent les jeunes, notamment TikTok et Snapchat, pourrait faire partie de la solution, mais attention, prévient Mme Breau Melanson, «c’est une recette assez complexe à réussir.» L’important, c’est surtout l’approche.

«Ils aiment moins les formats formels, comme les conférences de presse. C’est peut-être là que le gouvernement manque un peu le bateau. L’humour, tout en demeurant professionnel et sérieux, est efficace auprès d’eux», analyse la spécialiste des réseaux sociaux. Elle cite en exemple la communication COVID-19 de la Santé publique d’Ottawa qui a su trouver un ton léger et humoristique qui connaît beaucoup de succès auprès de cette tranche de la population.

Rejoindre le plus grand nombre

Vu l’importance qu’ont les mesures sanitaires, il est important de rejoindre le plus grand nombre de citoyens lorsque vient le temps de les communiquer. C’est notamment la raison pour laquelle deux interprètes en langue des signes traduisent les informations des points de presses sur la COVID depuis le mois de mars.

«C’est un très bon coup, ça permet de communiquer directement avec les membres de la communauté malentendante», se réjouit finalement Natalie Breau Melanson.