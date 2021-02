La saison des navires de croisière une fois de plus annulée à Saint-Jean

En 2020, Saint-Jean devait recevoir la visite de 90 navires de croisière et de plus de 200 000 passagers, soit près de trois fois la population totale de l’endroit. - Archives

Pour une seconde année consécutive, il n’y aura pas de saison des navires de croisière à Saint-Jean.

Le gouvernement du Canada a annoncé jeudi dernier une interdiction d’un an visant les navires de croisière dans toutes les eaux canadiennes.

Transports Canada est d’avis que ces navires représentent un risque pour les systèmes de santé du pays et de propagation de la COVID-19.

À Saint-Jean, la présence de ces géants des mers agrémente le paysage du centre-ville depuis 1989 et est à l’origine d’importantes retombées économiques annuelles.

«La nouvelle est décevante et pas trop surprenante… Avec les cas de COVID-19 au Canada et aux États-Unis et les nouveaux variants, nous ne pouvons qu’appuyer la décision du gouvernement qui vise à protéger la population», a indiqué Jim Quinn, le PDG de Port Saint John.

L’administration portuaire encaisse tout de même difficilement la nouvelle de cette annulation de la présence des navires de croisière, qui représente 15% des revenus annuels du port.

«C’est dommage parce que la saison 2021 s’annonçait prometteuse après 2020 qui devait quant à elle constituer une année record en termes de nombre de navires et de passagers», a affirmé Jim Quinn en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Ça représente des pertes de revenus pour Port Saint John, mais ce qui m’inquiète encore plus ce sont les petits commerces de Saint-Jean et de la région qui ne verront toujours pas la couleur de ces retombées économiques touristiques», a affirmé le PDG de l’administration portuaire.

«Quand on y pense, lorsqu’il y a trois navires de croisière au port, ça représente plus de 10 000 passagers et quelques milliers de membres d’équipage qui se promènent dans les rues et qui visitent les commerces de Saint-Jean», illustre-t-il.

La direction de Port Saint John a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à devoir effectuer prochainement des mises à pied en raison des restrictions imposées encore cette année aux navires de croisière transportant plus de 100 personnes.

«Il y a cependant de nombreux emplois saisonniers habituellement disponibles au plus fort de la saison touristique qui ne seront pas créés», a ajouté Jim Quinn.

Avant même l’ouverture de la saison qui s’effectue normalement en avril, quelques résidents de Saint-Jean déplorent déjà l’absence du paysage de ces navires de croisière.

«La visite de ces paquebots grandioses et magnifiques dans le port de Saint-Jean nous manque déjà depuis un an, quand il y a trois navires en même temps, c’est du gratin! L’économie en souffre et les magasins et les artisans sont présentement aux abois dans le quartier Uptown où il n’y a plus plus personne en raison de la COVID-19», a confié Guy Verna, un résident de l’endroit.

«Le marché public City Market, qui est vieux de 150 ans, est désert. Plusieurs kiosques ont quitté leur emplacement», a déploré ce dernier.

En fait d’envergure, l’industrie des navires de croisière à Saint-Jean est la quatrième plus importante au pays, après celle de Vancouver, Victoria et d’Halifax.