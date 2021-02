Miramichi: le projet de mégagarderie francophone franchit une importante étape

Les dés sont jetés à Miramichi. Après plusieurs années de préparation, l’équipe du Carrefour communautaire Beausoleil est prête à passer à la prochaine étape vers la construction d’une nouvelle garderie francophone. Selon Marc Allain, directeur général de l’établissement, ce projet représente un important point tournant pour les francophones établis dans cette ville majoritairement anglophone.

Le conseil d’administration du Carrefour Beausoleil a récemment officiellement accepté le plan d’affaires de la direction, qui a aussi eu le mandat d’entamer les négociations du prêt hypothécaire auprès d’institutions financières.

Une firme d’architectes doit également préparer des dessins conceptuels, qui permettront à la direction d’avoir un document en main en prévision des prochaines étapes, comme le lancement des appels d’offres, les demandes de zonage et l’obtention des permis de construction.

Il y a quelques années, on a fait l’acquisition d’un terrain de 10 acres, situé à proximité du Carrefour.

Si tout va bien, la construction pourrait débuter cet été. «Ça fait 35 ans que le Carrefour existe et selon moi, au cours des 35 dernières années, c’est le projet le plus significatif pour nous en termes d’ampleur. L’impact sur la communauté sera énorme. Nous n’avons plus le choix d’aller de l’avant.»

Le Carrefour communautaire Beausoleil, qui regroupe les installations communautaires, culturelles et éducatives des francophones de Miramichi, comprend déjà une garderie de 70 places, mais elle est tellement populaire que la liste d’attente, qui s’élève actuellement à quelque 68 jeunes, continue de s’allonger.

En raison d’un manque d’espace et d’options dans la région, plusieurs d’entre-eux risquent d’aboutir dans une garderie anglophone, ce qui augmente leurs chances d’être inscrits dans une école anglophone par la suite, explique Marc Allain.

En ce moment, près de 135 jeunes profitent des services de garde et de la halte scolaire du Carrefour Beausoleil. L’objectif est donc de pouvoir accommoder cette demande grandissante.

«Même en doublant la capacité demain, on serait plein de nouveau. Une grande partie de la demande est pour le service de pouponnière, c’est-à-dire pour les enfants en très bas âge. En ce moment, même si on a les permis pour accueillir les poupons, on n’a pas d’espace. Le jour où la construction sera terminée, nous aurons de l’espace pour une douzaine de poupons.»

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation de la demande pour les services de garde en français, non seulement le nombre d’immigrants francophones est en augmentation, mais aussi le nombre francophone provenant d’autres régions du Nouveau-Brunswick et d’autres provinces. Par ailleurs, un nombre grandissant de familles d’ayants droit profite de leur droit d’inscrire leurs enfants dans une école francophone.

Aide du fédéral?

Les responsables du Carrefour communautaire Beausoleil entendent entamer les démarches nécessaires pour obtenir un prêt hypothécaire, mais ils espèrent toujours obtenir une réponse favorable du gouvernement fédéral à leur demande d’aide financière.

«La réalité est que nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre. La communauté n’a pas le choix de se prendre en main. Si on n’obtient pas d’aide du gouvernement, ça va limiter notre capacité de répondre au reste de notre mandat pour une vingtaine d’années. On espère que nos alliés traditionnels, comme le gouvernement fédéral, répondront à l’appel. On se croise les doigts.»

Pour Marc Allain, le maintien du statu quo serait d’accepter de sacrifier les futures générations de francophones de Miramichi.

«Les enfants sur la liste d’attente n’ont pas d’autres options. Les chances qu’ils évoluent dans le système anglophone augmentent de façon exponentielle. Si on attend quelques années pour avoir la confirmation du gouvernement fédéral, non seulement on ne répond pas à la demande actuelle, mais à la demande future. Il faut régler la situation.»