COVID-19: Edmundston de retour en rouge; Moncton passe en orange

Soupir de soulagement. La médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, a annoncé, lundi après-midi, que la zone 4 quitte la phase de confinement et passe en phase rouge, tandis que la zone 1 est placée en phase orange.

Dre Russell a indiqué qu’elle constatait suffisamment de progrès pour assouplir les règles dans ces deux zones. La région du Nord-Ouest profitera notamment de la réouverture des écoles et des commerces non essentiels, qui n’ont plus ouverts leurs portes depuis le 23 janvier. Le retour en classe est prévu dès mardi dans les établissements du District scolaire francophone Nord-Ouest.

Dans le Sud-Est, chaque ménage peut désormais élargir sa bulle de manière à inclure 10 personnes de l’extérieur. Les lieux de divertissement, les gymnases, les studios de yoga, les professionnels de la santé non réglementés, les barbiers, les coiffeurs et les spas ont désormais le droit d’ouvrir leurs portes. Les entrainements collectifs sont également permis et les restaurants peuvent accueillir des clients dans leur salle à manger.

Seulement deux nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés mardi, tous deux dans la zone 4. Il faut remonter au 1er janvier pour identifier une journée où deux nouveaux cas de COVID-19 ou moins ont été annoncés dans la province.

«C’est un bel accomplissement», s’est félicitée Dre Russell.

Il y a actuellement 182 cas actifs au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, sept personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs continuent donc de chuter depuis le pic de 346 atteint le 25 janvier.

On compte maintenant 128 cas actifs dans la zone 4, 34 dans la zone 1, 12 dans la zone 3 (Fredericton), trois dans la zone 2 (Saint-Jean), trois dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne), deux dans la zone 7 (Miramichi) et aucun dans la zone 5 (Restigouche).

La responsable de la Santé publique a toutefois invité la population à demeurer vigilante. Elle conseille fortement aux Néo-Brunswickois d’éviter tout voyage à l’extérieur de la province ou de leur zone sanitaire lors de la longue fin de semaine du jour de la Famille ou lors du congé de mars.

Dre Russell a répeté que la province ne retournera pas à la phase jaune tant que le Nouveau-Brunswick ne sera pas mieux préparé à affronter les variants de la COVID-19.