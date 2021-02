COVID-19: le N.-B. de retour sur la bonne voie

Le temps des Fêtes a eu un effet dévastateur sur la propagation de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Alors que le nombre de cas actifs progressait beaucoup plus rapidement que la moyenne canadienne à la mi-janvier, les choses se replacent tranquillement dans la province.

Lundi, la Santé publique du N.-B. a comptabilisé 182 cas actifs. Il s’agissait du plus bas total de cas actifs répertoriés dans la province depuis le 10 janvier.

Au plus fort de l’éclosion qui a débuté au début de la nouvelle année, le nombre de cas actifs a atteint 348 – le 25 janvier.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement a annoncé un total de 83 nouveaux cas. Au cours des sept jours précédents, ce total était de 113.

Au pire de l’éclosion, 204 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan sur une période de sept jours, soit du 16 au 22 janvier.

Au pire de la crise, au N.-B., le 25 janvier, il y avait 45 cas actifs par 100 000 habitants. La moyenne nationale était alors de 157. Le N.-B. faisait alors mieux que toutes les autres provinces, sauf l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse.

Lundi, le nombre de cas actifs par 100 000 habitants était de 23,3 dans la province et de 118 au pays.

C’est au Manitoba et en Saskatchewan où la situation était la plus préoccupante, avec respectivement 236 et 201 cas actifs par 100 000 habitants.

Le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique affichaient quant à eux un nombre de cas par 100 000 habitants variant entre 100 et 140.

La bonne nouvelle, c’est que du 25 janvier à lundi, c’est au N.-B. où le nombre de cas actifs par 100 000 habitants a le plus diminué, soit de 48%. Au pays, il a régressé de 25%.

Depuis le début de la pandémie au N.-B., 1143 personnes qui ont été infectées par la COVID-19 sont considérées comme guéries – dont 171 au cours des sept derniers jours.

Bilan total

Pour ce qui est du bilan depuis le début de la pandémie, le N.-B. continue de faire belle figure. Il occupe le quatrième rang sur les dix provinces au chapitre du nombre total de cas par 100 000 habitants, avec 173. Seules les trois autres provinces de l’Atlantique font mieux.

La moyenne nationale est de 2125 cas par 100 000 habitants.

C’est le Québec qui affiche, encore une fois, le pire rendement au pays avec 3149 cas par 100 000 habitants, soit 18 fois plus qu’au N.-B.

En ce qui a trait au nombre de décès, le N.-B. affiche le troisième meilleur rendement au Canada avec 2,56 morts par 100 000 habitants attribués à la COVID-19. Le coronavirus – jumelé à des problèmes de santé sous-jacents – a fait 20 victimes.

Sans surprise, c’est le Québec qui arrive dernier au pays avec 117.

Si le N.-B. affichait un taux de décès aussi élevé que celui du Québec depuis le début de la pandémie, la COVID-19 aurait fait 915 morts dans la province.