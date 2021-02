Expériences de racisme ordinaire

Me Joël Étienne, Kalkidan Burke et Bénédicte N'Dri. - Gracieuseté

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, l’Association africaine du Nouveau-Brunswick et Dialogue NB ont présenté une discussion publique sur le thème du racisme au Nouveau-Brunswick. L’occasion pour les participants de partager leurs récits. Nous avons retenu quelques extraits.

Me Joël Étienne est né et a grandi à Moncton dans les années 1970. Après des études à l’Université de Montréal et l’Université de Moncton, n’a pas pu trouver de travail dans sa province natale et a poursuivi sa carrière d’avocat à Toronto. Récemment, il est intervenu dans les médias néo-brunswickois alors qu’il assurait la défense du Dr Ngola, ce médecin accusé d’avoir omis de s’isoler pendant 14 jours en rentrant à Campbellton après un voyage au Québec.

Ma scolarité dans une école secondaire anglophone à Moncton a été une expérience difficile. J’ai vécu beaucoup d’humiliations, beaucoup d’intimidation sans vraiment recevoir le soutien des enseignants.

J’ai été bouleversé par ça. Je me demandais ce qui n’allait pas avec moi.

Ma pire expérience liée au racisme a été mon incapacité à rester au Nouveau-Brunswick. Et je crois que mon ethnicité a à voir avec ça.

J’ai obtenu mon premier diplôme à l’Université de Montréal, puis j’ai suivi ma formation en common law à l’Université de Moncton. Je cochais toutes les cases, j’avais d’excellentes notes, une très belle feuille de route.

Je crois que je méritais ma chance. Tous mes amis décrochaient des emplois. Je frappais aux portes, mais rien ne fonctionnait. La frustration était énorme.

Un juge a suggéré que je devrais retourner au Québec. Cette réponse était le refus d’accepter que j’appartenais à la communauté, j’étais un étranger. Ma famille était installée ici depuis 30 ans, je ne voulais pas faire ma vie à Montréal ou à Toronto, je voulais rester chez moi.

J’ai finalement fait mes valises. J’ai fait ce que des milliers de personnes noires des Maritimes font depuis des décennies. J’ai quitté la région et trois semaines plus tard je trouvais un travail.

Devoir migrer hors de ma province a eu un impact énorme sur moi. Il m’a fallu recommencer de zéro et travailler énormément. Ça ne m’a pas permis de transmettre le français à mes enfants. Si j’avais pu rester à Moncton, mes enfants parleraient le français aujourd’hui.

Mes enfants n’ont pas été confrontés au racisme, je gagne plus d’argent que j’en gagnerais au Nouveau-Brunswick mais Moncton continue de me manquer.

Kalkidan Burke est une étudiante de 12e année à la Oromocto High School. Née en Éthiopie, elle a été adoptée à un jeune âge et a grandi au Nouveau-Brunswick. Avec d’autres camarades, elle a organisé l’an dernier une manifestation pour dénoncer les comportements racistes au sein de son école.

Tous mes amis étaient blancs et je ne voyais pas beaucoup de représentation de personnes comme moi. En grandissant, je me suis rendu compte qu’on me posait des questions qu’on ne posait pas à mes camarades de classe blancs comme: ‘’Est-ce que je peux toucher tes cheveux? D’où est-ce que tu viens vraiment?’’

Je continue d’avoir du mal avec ça. Plus tard, un étudiant s’est adressé à moi en utilisant le mot en -n. Mes parents ont été choqués, ils ont appelé l’école. L’élève a été suspendu et a dû écrire une lettre d’excuse.

Ça m’a rassurée, c’était l’affirmation que ce genre de comportement ne serait pas toléré par l’établissement. Mais l’utilisation du mot a continué par la suite avec d’autres étudiants et les commentaires étaient toujours plus haineux. J’ai reçu des textos me disant de retourner dans mon pays.

J’étais souvent ciblée dans ma classe, surtout lors du Mois de l’histoire des Noirs. On me demandait d’être en quelque sorte la porte-parole des personnes noires au Canada. Ça me distinguait des autres, ça me rendait différente des autres alors que je voulais me fondre parmi mes pairs.

Alors que les comportements continuaient, j’ai voulu instaurer des moments d’éducation aux microagressions, pour dire quelles sont des choses inacceptables qu’on ne peut pas dire à des personnes issues de minorités, quel est l’impact de ces mots. Les commentaires dégradants, c’est quelque chose qui ne reste pas à l’école, ça reste avec nous pour la vie, ça affecte notre santé mentale.

Personnellement, ça a créé chez moi un sentiment d’insécurité quant aux éléments qui font de moi une personne noire. Je ne voulais pas avoir de coiffure afro, je ne voulais pas qu’on touche mes cheveux, j’étais gênée par ma couleur de peau ou par mes lèvres…

Bénédicte N’Dri est agente de la stratégie d’immigration, employée par Expansion Dieppe.

Les nouveaux arrivants peinent à se trouver un logement. Dans leur recherche, certains se font poser la question d’où ils viennent. Parfois, il n’y a pas de problème lors des échanges écrits suite à une annonce et lorsque la visite se fait en personne, les conditions changent et l’appartement ou la maison n’est plus disponible.

Souvent, les emplois disponibles aux nouveaux arrivants se trouvent dans les centres d’appels. Il arrive que des clients demandent de changer d’agent parce qu’ils ne veulent pas avoir affaire à un étranger.

Au niveau du logement, de l’emploi, de la clientèle, on peut être confronté à des barrières systémiques, ce sont des irritants qu’il faut adresser.

C’est malheureux d’entendre encore des discours comme «les immigrants viennent prendre nos emplois». Les nouveaux arrivants sont une richesse incroyable, il faut travailler pour changer cette perception.