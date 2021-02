La grippe a disparu au Nouveau-Brunswick

Les mesures sanitaires adoptées pour juguler la propagation de la COVID-19 ont quasiment stoppé la circulation d’autres virus qui se transmettent majoritairement par les gouttelettes respiratoires et les aérosols. La grippe ou le virus respiratoire syncytial, responsables de plusieurs décès chaque année, semblent avoir été provisoirement mis K.O. à travers la province.

Les chiffres sont frappants. Aucune hospitalisation associée à la grippe et aucun décès n’ont été signalés au Nouveau-Brunswick depuis l’été dernier. On ne compte aucune éclosion de grippe jusqu’à maintenant cette saison et un seul cas été rapporté depuis le 23 août.

En 2018-2019, cette maladie infectieuse très contagieuse était jugée responsable de 619 hospitalisations et 36 décès. En 2019-2020, on signalait 268 hospitalisations et 14 décès.

De ce qu’on en sait, le virus de la grippe se transmet moins facilement que celui de la COVID-19. Les diverses mesures d’hygiène et de distanciation physique imposées par la Santé publique pour réduire la transmission du nouveau coronavirus ont donc sans doute joué contribué à réduire la transmission de la grippe, analyse le microbiologiste Dr Richard Garceau.

«Les masques, le confinement, le lavage des mains fréquent, le fait que les gens restent à la maison quand ils sont malades et qu’ils socialisent moins… tous ces éléments ont joué un rôle, tout comme la vaccination qui a été très populaire cette année. Il est difficile de faire la part des choses, et de déterminer l’impact de chaque mesure», analyse le scientifique.

La semaine dernière, la Dre Jennifer Russell a réitéré l’importance de subir un test de dépistage en cas d’apparition de symptômes semblables à ceux de la grippe saisonnière. «Il est plus probable que vous ayez COVID-19», a-t-elle déclaré.

Il n’y a d’ailleurs aucune preuve de propagation communautaire de la grippe ailleurs au pays. Jusqu’à maintenant cette saison, 55 détections de la grippe ont été signalées dans les dix provinces et territoires, ce qui est nettement inférieur aux six dernières saisons, où une moyenne de 23 972 détections de la grippe avaient été signalées sur la même période.

«La semaine dernière, on n’a compté aucun cas de grippe dans l’ensemble du Canada», s’étonne Dr Garceau. Le constat est d’ailleurs le même dans de nombreux pays.

Il constate également que le virus respiratoire syncytial, qui provoque des infections respiratoires chez les nourrissons âgés de moins de 2 ans et les personnes âgées, ne circule plus au Nouveau-Brunswick. Aucun test positif n’a été confirmé sur la période allant du 23 août 2020 au 16 janvier 2021.

Au Nouveau-Brunswick, la disparition du virus de la grippe est d’autant plus facile à confirmer qu’on n’a jamais autant dépisté. Au cours des dernières semaines, près des deux tiers des tests COVID-19 réalisés au laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, étaient accompagnés d’un dépistage pour la grippe.

«Ça représente 24 000 tests pour l’influenza le mois dernier. C’est ce qu’on fait habituellement en quatre ans. Cette proportion va diminuer désormais, on limitera ces tests aux patients hospitalisés», précise le Dr Garceau.

Il faudra toutefois attendre encore un peu avant que l’on puisse parler avec certitude d’un hiver sans grippe, car il n’est pas rare que les épidémies atteignent leur pic en février ou en mars.

La province a en tout cas réalisé un effort de vaccination contre la grippe jamais vu. 400 000 doses ont été commandées fin 2020, soit 24% de plus que l’année précédente et les citoyens ont été bien plus nombreux à réclamer leur dose.

Des cliniques de vaccination gratuite à grande échelle contre la grippe ont notamment été offertes gratuitement dans les écoles secondaires à Dieppe, à Shediac, à Bouctouche, à Saint-Quentin, à Grand-Sault, à Edmundston et à Clair par le Réseau de santé Vitalité tandis que le Réseau de santé Horizon a également organisé des cliniques dans les régions de Saint-Jean, de Moncton, de Fredericton et de Miramichi.