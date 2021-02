Le Madawaska sort du confinement, le Sud-Est accueille la phase orange

Soupir de soulagement. La médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, a annoncé, lundi après-midi, que la zone 4 quitte son confinement et passe en phase rouge, tandis que la zone 1 revient enfin en phase orange.

Dre Russell a indiqué qu’elle constate suffisamment de progrès pour assouplir les règles dans ces deux zones. Le Nord-Ouest profitera notamment de la réouverture des écoles et des commerces non essentiels, qui n’ont plus ouvert leurs portes depuis le 23 janvier. Le retour en classe est prévu dès mardi dans les établissements du District scolaire francophone Nord-Ouest.

Dans le Sud-Est, chaque ménage peut désormais élargir sa bulle de manière à inclure 10 personnes de l’extérieur. Les lieux de divertissement, les gymnases, les studios de yoga, les professionnels de la santé non réglementés, les barbiers, les coiffeurs et les spas ont désormais le droit d’ouvrir leurs portes. Les entraînements collectifs sont également permis et les restaurants peuvent accueillir des clients dans leur salle à manger.

Seulement deux nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés mardi, tous deux dans la zone 4. Il faut remonter au 1er janvier pour identifier une journée où deux nouveaux cas de COVID-19 ou moins ont été annoncés dans la province.

«C’est une belle réussite, s’est félicitée Dre Russell. Nous avons trouvé la recette du succès et je suis très fière des sacrifices et des efforts produits par les Néo-Brunswickois.»

Il y a actuellement 182 cas actifs au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, sept personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs continue donc de chuter depuis le pic de 346 atteint le 25 janvier.

On compte maintenant 128 cas actifs dans la zone 4, 34 dans la zone 1, 12 dans la zone 3 (Fredericton), trois dans la zone 2 (Saint-Jean), trois dans la zone 6 (Chaleur / Péninsule acadienne), deux dans la zone 7 (Miramichi) et aucun dans la zone 5 (Restigouche).

La responsable de la Santé publique a toutefois invité la population à demeurer vigilante. Elle conseille fortement aux Néo-Brunswickois d’éviter tout voyage à l’extérieur de la province et de leur zone sanitaire lors de la longue fin de semaine du jour de la Famille ou lors du congé de mars.

Dre Russell a répété que la province ne retournera pas à la phase jaune tant que le Nouveau-Brunswick ne sera pas mieux préparé à affronter les variants de la COVID-19.

«Pendant l’été, nous avons relâché certaines mesures pour tenir compte de la santé mentale, sachez que nous prenons cela au sérieux», a-t-elle ajouté.

Cette semaine, 2900 professionnels de la santé et 600 résidents de foyers de soins seront vaccinés.

Les progrès de la campagne sont très lents. La province n’a reçu aucune dose la semaine du 22 janvier et le nombre de personnes vaccinées évolue peu. Seulement 5347 Néo-Brunswickois ont reçu les deux doses jusqu’à présent.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard reconnaît qu’il est difficile de compter sur les livraisons avec certitude. Son ministère s’affaire à préciser son plan de vaccination. Une mise à jour est prévue plus tard cette semaine.

«Nous essayons de déterminer comment nous pouvons nous adapter à ces pénuries. Une fois révisé, le plan de vaccination donnera une meilleure idée des critères et des groupes prioritaires, note Mme Shephard. Alors que l’approvisionnement est incertain, il est plus difficile de prévoir quand et comment la distribution se poursuivra.»