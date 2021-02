COVID-19: 15 nouveaux cas et un décès mardi au Nouveau-Brunswick

Les deux nouveaux cas de COVID-19 annoncés lundi étaient-ils seulement le mirage d’une amélioration de la situation sanitaire dans la province? La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 15 nouveaux cas et un décès mardi.

Il s’agit d’une personne âgée de 80 à 89 ans qui résidait au Manoir Belle Vue à Edmundston.

On compte 10 cas répertoriés dans la zone 4. Six d’entre-eux sont liés à l’éclosion à la Villa des Jardins, un autre foyer de soins d’Edmundston.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a annoncé un total de 69 nouveaux cas, contre 128 lors des sept jours précédents.

«Il est décevant de voir un nombre de cas qui se situe dans les deux chiffres dans la zone 4, aujourd’hui, mais ce n’est pas étonnant puisque les éclosions dans deux établissements résidentiels pour adultes demeurent préoccupantes, a dit la Dre Russell. Nous devons tous demeurer vigilants, en particulier avec l’arrivée de nouveaux variants du virus de la COVID-19, qui peuvent se transmettre plus facilement et se propager plus rapidement.»

La Santé publique confirme également deux cas dans la zone 1 (région de Moncton) et trois cas dans la zone 2 (Saint-Jean).

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 183 dans la province, soit un de plus qu’hier.

Le Laboratoire national de microbiologie, à Winnipeg, a confirmé qu’un échantillon envoyé plus tôt ce mois-ci par le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, est un cas du variant britannique de la COVID-19. Ce cas est lié à un voyage à l’étranger, et il avait été signalé auparavant dans la zone 1 (région de Moncton). La personne était en auto-isolement, et elle l’est toujours.

Sept personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Parmi les cas actifs, 131 sont dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), 31 dans la zone 1 (Moncton), 12 dans la zone 3 (Fredericton), cinq dans la zone 2 (Saint-Jean) et deux chacun dans les zones 6 (Chaleur / Péninsule acadienne) et 7 (Miramichi).

Il n’y a plus de cas actif dans la zone 5 (Restigouche).

La COVID-19 a fait 21 morts dans la province depuis le début de la pandémie.