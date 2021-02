Droits des locataires: le gouvernement Higgs prié d’agir

Au Nouveau-Brunswick, les locataires ne bénéficient d’à peu près aucune protection contre les augmentations de loyer excessives et les évictions. Deux associations tentent de convaincre Fredericton d’intervenir face à ce qu’elles qualifient de «crise du logement».

Dans une lettre ouverte signée par plus de 30 organisations communautaires, la Coalition pour les droits des locataires au N.-B. et le Conseil du développement humain proposent au premier ministre une série de mesures pour favoriser l’accès au logement.

Environ 36% des Néo-Brunswickois dépensent plus de 30% de leur revenu pour se loger. En janvier, un rapport de la Société canadienne d’hypothèque et de logement montrait que la hausse des loyers s’est accélérée au Nouveau-Brunswick, passant de 3,2% à 3,8% en 2020. Le taux de croissance atteint même 5,2% dans le Grand Moncton.

Face à ce constat, le regroupement réclame un plafonnement immédiat de 2% des augmentations de loyer jusqu’au retour en phase verte. Celui-ci serait rétroactif au 1er septembre 2020, et permettrait aux locataires de se servir de tout crédit de loyer pour payer des arriérés de loyer ou de futurs coûts en matière de loyer.

On propose également de rétablir un moratoire sur les expulsions qui serait maintenu jusqu’à la fin de la campagne de vaccination.

La Nouvelle-Écosse a adopté ces deux mesures en novembre. Elles resteront en place jusqu’à la fin de l’état d’urgence. «Ce n’est pas une position radicale et sans précédent», plaide Randy Hatfield, du Conseil du développement humain.

«Avec l’arrivée de l’hiver et de la deuxième vague de la pandémie qui frappe tout le pays, il est primordial que les locataires du Nouveau-Brunswick disposent d’un endroit sûr où vivre qui leur permet de limiter leurs contacts, de s’auto-isoler au besoin et de maintenir leur état de santé et de bien-être durant cette crise que nous traversons tous ensemble.»

Autre proposition: le financement d’une banque d’aide au loyer qui offrirait aux locataires dans le besoin des subventions non remboursables ou des prêts sans intérêts pour les aider à payer leur loyer. Les signataires suggèrent de s’inspirer de la banque d’aide au loyer financée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, la BC Rent Bank.

Ils appellent également la province à créer une commission sur le logement abordable et accélérer la mise en œuvre de l’Allocation canadienne pour le logement prévue dans l’entente bilatérale Canada–Nouveau-Brunswick dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. D’autres provinces comme l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont déjà reçu les fonds d’Ottawa pour instaurer ce programme d’aide.

«Nous savons maintenant que cette pandémie exacerbe les inégalités. Dans une province si profondément touchée par la pauvreté – où le filet de sécurité sociale est gravement déchiré -, il y a un besoin urgent de sécurité du logement alors que nous essayons de surmonter cette tempête», lance Tobin Haley, porte-parole de la Coalition pour les droits des locataires au N.-B. «Nous reconnaissons qu’au Nouveau-Brunswick, le coût des loyers et des services publics est inférieur à la moyenne nationale en chiffres absolus, mais le salaire moyen des locataires néo-brunswickois est également inférieur à la moyenne nationale.»

Jusqu’à présent, le gouvernement s’est rangé du côté de propriétaires de logements locatifs qui s’opposent à toute réglementation. En décembre, la ministre responsable de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, a déclaré que les hausses de loyer ne sont pas un problème majeur au Nouveau-Brunswick et que le contrôle des loyers ne ferait qu’empirer le marché de l’habitation. Le premier ministre Blaine Higgs s’est quant à lui montré réticent à l’idée de suspendre les expulsions.