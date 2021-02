Fin du confinement dans le Madawaska: l’ouverture des écoles fait des heureux

C’était le retour à l’école, mardi matin, après deux semaines de confinement dans le Nord-Ouest. Si des parents ont choisi de continuer à garder leurs enfants à la maison, la plupart étaient heureux de reprendre la routine.

Mélanie Caron, d’Edmundston, est l’une d’entre elles.

«C’est un retour fébrile avec le sourire autant pour maman que pour ma fille de 5 ans qui est heureuse de retourner dans sa bulle-classe ce matin», a-t-elle témoigné mardi.

«Même si elle a aimé “l’école maman” comme elle dit, j’ai eu droit à une belle danse joyeuse hier (lundi) quand je lui ai dit en rentrant de jouer dehors qu’elle allait retourner à l’école.»

La fille de Mme Caron fréquente l’école Notre-Dame à Edmundston. Elle est en maternelle.

Sa mère n’a aucun doute qu’elle est en de bonnes mains.

«Je n’ai absolument aucune crainte et je fais entièrement confiance aux décisions prises par notre gouvernement ainsi que la Santé publique», a-t-elle partagé.

«Depuis le début de l’année scolaire, tout se passe bien et les mesures prises sont efficaces. Donc, pour nous, qu’on soit en phase rouge ou orange, je suis sûre que l’école prend les mesures nécessaires afin de protéger nos enfants et le personnel.»

Même si elle est soulagée que sa fille puisse retrouver ses camarades de classe, Mme Caron précise que l’école à la maison fut pour sa famille une expérience «enrichissante» et «valorisante.»

«Ça va me manquer de passer du temps ensemble à lui apprendre et la voir s’améliorer et évoluer de jour en jour.»

Comme la citoyenne d’Edmundston, la plupart des parents francophones au Nouveau-Brunswick sont en faveur de l’ouverture des écoles pendant la phase rouge.

Lors d’un sondage de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB), 62% ont voté en faveur et 38% contre la nouvelle décision du ministère de l’Éducation.

Ces résultats ont été publiés le 26 janvier, mais Chantal Varier, la directrice générale de l’Association, suppose que les opinions des parents sont assez semblables aujourd’hui.

«Il y a des parents qui sont inquiets par le virus, inquiets de l’attraper. Ils se disent: “est-ce que nos enfants vont rapporter le virus? Et si oui, lui il ne sera peut-être pas malade, mais quel sera l’impact sur moi?”», a-t-elle expliqué.

Certains parents préféreraient aussi garder les enfants au bercail tandis qu’ils sont présents pour s’en occuper.

«Il y a des parents qui sont à la maison sans emploi et donc tout à coup, ça ouvre une fenêtre et ils se disent “Je vais le garder à la maison. De toute façon, moi je suis ici’’», a enchaîné Mme Varier.

Cela dit, l’AFPNB n’avait pas encore reçu d’échos de leurs membres quant à la réouverture des écoles dans le Nord-Ouest mardi après-midi.

Comparativement à janvier, lorsque les parents du Nord-Ouest ont été surpris par l’annonce que les écoles demeureraient ouvertes malgré la phase rouge, il est permis de croire qu’ils sont beaucoup mieux préparés.