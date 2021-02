Homme de 27 ans poignardé sur la rue Main

La GRC enquête sur un incident survenu à St. George et sollicite l’aide de la population afin d’identifier le suspect.

Le 8 février, vers 23h, la police a été informée qu’un homme âgé de 27 ans avait été poignardé dans un appartement de la rue Main. Il a été grièvement blessé et a dû être transporté à l’Hôpital régional de Saint-Jean, mais sa vie n’est pas en danger.

Le suspect s’appelle Brad et il a pris la fuite à pied avant l’arrivée des policiers. Il s’agit d’un homme de race blanche d’environ 25 ans, sans barbe ni moustache. Il est mince et mesure environ 168 cm (5 pi 6 po). Il a une carte à jouer en feu tatouée sur un bras. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un manteau d’hiver de camouflage avec un collet de fourrure autour du capuchon et des chaussures brunes usées.

Quiconque a des renseignements à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 506-755-1130 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.