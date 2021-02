État de la province: Higgs mise sur le nucléaire et s’inquiète pour Irving Oil

Le premier ministre Blaine Higgs a profité de son discours sur l’état de la province pour faire des annonces en matière d’énergie nucléaire et de logement et pour mettre en garde la population contre les intentions du gouvernement fédéral concernant la lutte aux changements climatiques.

Pandémie oblige, M. Higgs a présenté le traditionnel discours en direct à la Télévision Rogers, mercredi, plutôt que devant un parterre d’invités de la Chambre de commerce de Fredericton.

Il a dévoilé que son gouvernement a l’intention d’investir 20 millions $ supplémentaires pour aider ARC Clean Energy à développer sa technologie de petit réacteur nucléaire modulaire.

Cet argent s’ajoute aux 10 millions $ déjà investis par le précédent gouvernement dans cette entreprise et une autre société du secteur.

M. Higgs espère ainsi «débloquer des investissements importants du secteur privé».

«Nous sommes convaincus que grâce à cet investissement, non seulement nous soutiendrons le développement de l’expertise locale, mais nous contribuerons également à créer une masse critique pour attirer les meilleurs talents, ce qui permettra à d’autres entreprises de croître.»

ARC a précisé dans un communiqué de presse qu’elle investira aussi 30 millions $ d’argent privé dans ses activités au Nouveau-Brunswick.

Le président et chef de la direction d’ARC Canada, Norman J. D. Sawyer, doit participer à une conférence de presse à Fredericton, jeudi, en compagnie du ministre provincial des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland.

Lors d’un point de presse après son discours, Blaine Higgs a précisé qu’il s’attendait aussi à un investissement de la part du gouvernement fédéral dans l’industrie néo-brunswickoise des petits réacteurs modulaires.

«Ce qui est très clair, c’est qu’à l’avenir, nous ne pourrons pas aller de l’avant sans le soutien du gouvernement fédéral. Il s’agit d’une initiative beaucoup plus importante que ce qu’une province pourrait faire seule.»

Crise des loyers

Le premier ministre a aussi annoncé la tenue d’une analyse du marché du logement locatif dans la province.

Avec cet examen de 90 jours, le gouvernement espère répondre aux préoccupations des locataires qui affirment que le Nouveau-Brunswick vit une crise du logement locatif et qui réclament le contrôle des loyers.

«Nous avons entendu vos préoccupations de partout dans la province au sujet du logement abordable et des augmentations de loyer», a indiqué Blaine Higgs.

«Nous évaluerons le marché, les taux d’inoccupation, le coût des loyers et les tendances en la matière, ainsi que l’impact potentiel de la COVID-19 sur ces domaines.»

L’examen sera mené par des fonctionnaires provinciaux. M. Higgs n’a pas voulu s’engager à rendre publics les résultats de cet exercice parce que la forme que prendra l’examen n’a pas encore été déterminée.

Ottawa et Irving Oil

M. Higgs a dénoncé les intentions du gouvernement fédéral en matière de lutte aux changements climatiques.

Selon lui, les plans d’Ottawa relativement à la tarification du carbone et aux normes sur les carburants propres risquent de créer «une véritable tempête au Nouveau-Brunswick.»

«Quand je regarde notre secteur pétrolier et gazier, je suis très inquiet», a-t-il dit, précisant que de nouvelles réglementations pourraient avoir «des effets dévastateurs» sur la raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean et sur la fiabilité de l’approvisionnement en carburant.

Déficit zéro presque atteint

Blaine Higgs a aussi dévoilé que le déficit anticipé pour l’année en cours était dorénavant de 13 millions $ au lieu des 183,3 millions $ de pertes prévues au deuxième trimestre.

Il s’est félicité d’avoir su appuyer les citoyens et les entreprises durant la pandémie de COVID-19 sans gaspiller l’argent des contribuables.

Il a également vanté la croissance et les investissements du secteur privé au Nouveau-Brunswick durant la dernière année malgré la pandémie.

«Qui aurait pu deviner qu’au milieu d’une pandémie mondiale, je serais ici pour souligner les faits saillants de bien plus de 200 millions de dollars en nouveaux projets d’investissement privé».

Le premier ministre a remercié la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, la chef de la fonction publique provinciale, Cheryl Hansen, et tout le personnel des services publics pour leur travail exceptionnel depuis le début de la pandémie.

«Du mauvais côté de l’Histoire»

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, a accusé M. Higgs après son discours de se concentrer sur la réduction du déficit en pleine pandémie au détriment de l’économie.

«Les petites et moyennes entreprises essayent de survivre et la priorité du premier ministre c’est le déficit, ce n’est pas d’appuyer notre économie pour passer à travers de la pandémie et avoir du succès par la suite.»

M. Melanson est d’avis que Blaine Higgs devrait instaurer immédiatement un contrôle des loyers pour interdire les augmentations exorbitantes au lieu de remettre la solution à dans trois mois.

Le chef du Parti vert, David Coon, a accusé M. Higgs de s’être «fermement inscrit du mauvais côté de l’Histoire» dans son discours en dénonçant les efforts d’Ottawa pour lutter contre les changements climatiques tout en annonçant de nouveaux investissements dans l’industrie nucléaire.

«Il ignore les efforts des entreprises locales visant à développer les énergies renouvelables, mais il remet 20 millions $ à des promoteurs étrangers d’énergie nucléaire pour nous contraindre à recourir à une technologie nucléaire plus coûteuse et plus dangereuse et génératrice de déchets», a dénoncé M. Coon.