Nord-Ouest: moins d’absents pour ce retour en classe

Le taux d’absentéisme dans les écoles du Nord-Ouest aurait chuté de 22% lors du retour en classe, mardi matin, comparativement au lendemain du dernier passage à la phase rouge, en janvier. Luc Caron, le directeur général du District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO), se dit reconnaissant de la confiance des parents envers le système d’éducation.

La zone sanitaire 4 (Nord-Ouest) a été rétrogradée à la phase rouge du plan de rétablissement le 17 janvier en raison d’une flambée de cas.

Les élèves ont toutefois continué de se rendre à l’école jusqu’au confinement total de la région, sept jours plus tard.

Pendant le confinement, qui a duré deux semaines, l’apprentissage des jeunes de la maternelle à la 12e année s’est poursuivi à la maison.

Les écoles ont finalement rouvert leurs portes le mardi 9 février, à la suite d’une amélioration du nombre de cas actifs qui a permis le retour à la phase rouge de la région.

«Avant le confinement, nous avions déjà vécu une semaine à l’école dans la phase rouge», a expliqué dans ses propres mots M. Caron.

«Pendant cette semaine-là, on avait un taux d’absence de 31%. Hier, on a regardé l’assiduité de nos élèves lors du retour et le taux d’absence était à 9%. C’est une grosse amélioration. Je me dis que c’est peut-être un signe que les parents prennent confiance dans notre système.»

Le directeur général ajoute que seuls 4 membres du personnel au DSFNO sont toujours en isolement.

Mardi, le taux d’absentéisme du personnel enseignant était de 8%, un chiffre très encourageant, a-t-il avancé.

Du côté de la suppléance, le DSFNO aurait les ressources nécessaires pour l’instant, mais demeure prudent.

«La question de suppléance demeure un enjeu pour notre organisation, surtout avec l’arrivée de la consigne de demeurer à la maison en présence d’un seul symptôme. Ça met encore plus de pression sur le système pour trouver des gens pour la suppléance, que ce soit en salle de classe, au niveau de la conciergerie ou des conducteurs d’autobus», a évoqué M. Caron.

Dans son ensemble, le retour à l’école se serait déroulé sans souci majeur.

Les élèves étaient heureux et les enseignants bien préparés. Même la grande majorité des autobus étaient à l’heure, a affirmé le porte-parole.

À l’intérieur des classes, les enseignants seraient responsables d’évaluer les acquis de leurs élèves au cours des deux dernières semaines et d’adapter leur enseignement en conséquence.

Il est encore trop tôt pour déterminer si le confinement a engendré un retard important vis-à-vis des apprentissages.

Quoi qu’il en soit, M. Caron devine que l’impact sera beaucoup plus grand au primaire.

«C’est difficile, tout de suite, d’évaluer les impacts. On s’entend, on vient juste de revenir à l’école, mais ce que je peux dire c’est que la période de confinement a été très très positive.»

Un deuxième confinement «comme jour et nuit»

Le directeur général du District a dressé un bilan positif des deux semaines de confinement lors d’un point de presse tenu mercredi matin.

C’est la préparation effectuée depuis la rentrée scolaire qui, selon lui, a mené à ce succès.

«On s’est bien préparé à cette éventualité. Depuis le début de l’année, on soutient nos écoles pour bien se préparer et de mettre en place la composante numérique. On a même fait des simulations à l’intérieur de nos écoles et avec nos parents (…)»

M. Caron souligne aussi la collaboration «extraordinaire» des parents.

«Souvent, les parents faisaient la comparaison entre ce confinement et celui qu’on a vécu le printemps dernier. Plusieurs nous ont dit que c’était le jour et la nuit au niveau de préparation et d’expérience vécue», a-t-il fait savoir.

Cela dit, le DSFNO admet qu’on pourrait faire mieux si la fermeture des écoles devait se répéter.

L’accès internet devrait notamment être amélioré pour que tous les élèves y aient accès.

Une nouvelle stratégie serait aussi avantageuse pour les élèves vulnérables.

«On a certains élèves qui nécessitent une présence à l’école pour assurer la poursuite de leur développement. Pendant le dernier confinement, la consigne était que tous ces enfants-là devaient demeurer à la maison», a expliqué M. Caron.

«Maintenant, ce sera à nous de travailler avec la province pour voir si certains élèves pourraient quand même se retrouver à (l’école) dans l’éventualité d’un confinement pour assurer les interventions qui sont nécessaires pour eux.»

Il y avait 175 cas actifs dans la province mercredi, dont 127 dans la zone sanitaire 4.

La région demeure en phase rouge du plan de rétablissement.