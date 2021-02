Sainte-Marie-Saint-Raphaël: le bras de fer entre le village et son ancien DG se poursuit

Près de sept ans après son congédiement en tant que directeur général du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Rémi Hébert poursuit sa croisade contre son ancien employeur devant les tribunaux.

Devant le juge Réginald Léger de la Cour du Banc de la Reine, le résident et conseiller municipal de Shippagan a de nouveau soutenu mercredi que son congédiement survenu en juin 2014 n’était pas justifié et que le village n’avait pas agi en respect avec la Loi sur les municipalités dans ses démarches visant à lui retirer toutes ses responsabilités municipales.

Me Basile Chiasson, qui représente les intérêts du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, a une fois de plus réfuté les arguments du demandeur.

En mars 2015, le même juge avait rejeté une demande de révision judiciaire déposée l’automne précédent par le plaignant qui estimait avoir été privé du droit de se faire entendre auprès de la municipalité lors de son congédiement.

Parmi la série de faits reprochés à M. Hébert figuraient certains congés de maladie que s’était payés l’ancien directeur général sans l’autorisation du conseil municipal ainsi que des gestes d’incompétence administrative et d’insubordination.

Son départ forcé des bureaux de l’hôtel de ville avait été entériné à l’unanimité par les membres du conseil municipal.

Peu après, l’ancien administrateur y était allé du dépôt d’une action pour congédiement illégal en plus de déposer une plainte de harcèlement à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick visant le maire de l’époque, Conrad Godin.

L’audience tenue mercredi en Cour à Bathurst et qui a duré quelques heures a surtout servi à débattre des règles de droit tout en visant également à régler ou alléger les procédures qui perdurent.

Se défendant seul et fort d’un dossier de 700 pages utilisé pour défendre sa cause et faire valoir ses droits, Rémi Hébert a confié dans la petite salle du tribunal qu’il renonçait à sa demande de réintégration dans l’appareil municipal du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et qu’il se concentrait sur sa demande d’indemnisation.

La saga judiciaire entourant le congédiement de l’ancien directeur général du village acadien pourrait bien connaître son dénouement dans le cadre d’un éventuel procès ou un juge devra trancher à savoir si le congédiement de Rémi Hébert était justifié ou non.