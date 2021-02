La Santé publique mobilisée contre les variants

L’arrivée de nouveaux variants au pays force les autorités sanitaires à revoir leur approche. La Dre Jennifer Russell et le Dr Gordon Dow, spécialiste des maladies infectieuses, ont fait le point sur la question jeudi.

Après le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et le Brésil, c’est en Californie qu’un nouveau variant du coronavirus a fait son apparition, et fait craindre une accélération de la contamination.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies s’attend à ce que le variant britannique, dont le nombre de cas double tous les 10 jours, devienne majoritaire aux États-Unis d’ici la fin mars. Celui-ci serait environ 50% plus contagieux et peut infecter les personnes qui se sont rétablies de la première souche de COVID-19, explique le Dr Gordon Dow, membre du groupe de travail sur la pandémie au Nouveau-Brunswick.

«Il y a actuellement peu de données qui suggèrent que le taux de mortalité est plus élevé pour ces nouveaux variants. Ce qui m’inquiète plus, c’est la transmissibilité qui peut être exponentielle, ce qui signifierait une mortalité exponentielle.»

Autre motif d’inquiétude, certaines données suggèrent que les personnes plus jeunes seraient plus vulnérables aux nouveaux variants, ajoute Dr Dow.

«Davantage d’informations sont nécessaires pour le confirmer», note-t-il.

Plus rassurantes, la plupart des mesures sanitaires suffisent à limiter leur propagation. «Je m’attends à un printemps radieux, et à un été encore plus radieux si nous suivons les directives actuelles», s’avance le spécialiste.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard indique qu’il faudra patienter «au moins deux ou trois semaines» avant qu’un retour en phase jaune soit considéré.

Quatre cas du variant britannique ont déjà été confirmés dans la province. Aucun autre variant n’a été détecté jusqu’à présent.

La Santé publique a imposé aux personnes concernées une période d’isolement prolongée: 21 jours au lieu de 14.

«Si le variant devient prédominant dans une région, on pourrait décider d’étendre cette approche à tous les cas», précise Dre Russell.

Le Nouveau-Brunswick dépend du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg pour confirmer la présence de variants sur son territoire. Cela entraîne un délai d’une semaine. Dre Russell indique que la province étudie la possibilité de réaliser ces tests au CHU Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton.

Dr Dow confirme que les vaccins sont moins efficaces contre certains variants. Dernièrement, c’est le vaccin Oxford/AstraZeneca qui a posé problème. L’Afrique du Sud a suspendu le démarrage de son programme de vaccination avec ce sérum, après une étude révélant une efficacité «limitée» contre le variant local. Selon les premiers résultats qui n’ont pas encore été révisés par les pairs, ce vaccin serait efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain.

Toutefois, les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, les seuls disponibles au Canada pour le moment, restent efficaces contre le variant britannique selon les résultats préliminaires, affirme Dr Dow. L’infectiologue reconnaît qu’on ignore encore le niveau de vaccination nécessaire pour atteindre une immunité collective.

«Nous devinons que si 70% de la population est vaccinée, nous aurons atteint l’immunité collective. C’est loin d’être certain.»

Un décès, deux nouveaux cas

La Santé publique n’a rapporté que deux nouveaux cas de COVID-19, jeudi. Elle a toutefois annoncé un mort de plus, ce qui porte le total à 22 dans la province depuis le début de la pandémie.

La plus récente victime de la COVID-19 est un octogénaire, résident de la Villa des Jardins à Edmundston. Pour ce qui est des deux nouveaux cas annoncés hier, il y en a un dans la zone 4 et un autre dans la zone 1 (Moncton). Six personnes sont hospitalisées.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 59 nouveaux cas de COVID-19. Au cours des sept jours précédents, ce total était de 117. Après 11 jours en février, 122 nouveaux cas ont été annoncés. À titre comparatif, après le même nombre de jours en janvier, 204 cas avaient été répertoriés.

Le nombre de cas actifs s’élève à 161, le plus bas total au N.-B. depuis le 9 janvier. Par rapport à mercredi, le nombre de cas actifs a diminué de 14.