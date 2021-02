L’Expo de Beresford de nouveau annulée

La direction de l’Exposition régionale, commerciale et industrielle de Beresford a décidé de faire de nouveau relâche cette année en raison des risques que représente la pandémie.

«La situation est toujours aussi instable et les risques de retomber en phase rouge et d’interdiction des rassemblements sont encore présents. Après de longues discussions, le comité a jugé qu’il ne valait pas la peine de travailler fort comme l’an dernier pour absolument rien, même si la région pourrait également passer en phase jaune dans quelques semaines», a expliqué Serge Gionet, le président de longue date de l’Expo régionale.

L’événement, qui devait célébrer ce printemps son 40e anniversaire, subit donc le même triste sort qu’en 2020, occasionnant même des pertes financières pour l’occasion.

«On se croise les doigts et mettons déjà le cap sur 2022», a affirmé à l’Acadie Nouvelle M. Gionet.

L’Exposition régionale, commerciale et industrielle de Beresford est organisée annuellement par la Brigade des pompiers volontaires de Beresford.

Bon an mal an, l’Exposition régionale, commerciale et industrielle de Beresford attire une centaine d’exposants provenant de divers horizons et environ 5000 visiteurs au Centre Réal-Boudreau.