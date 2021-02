Loyers: l’annonce du gouvernement accueillie avec tiédeur

L’annonce par le gouvernement provincial de la tenue d’un examen de la situation des loyers au Nouveau-Brunswick est accueillie tièdement par les organismes qui militent pour la défense des droits des locataires et l’accès aux logements abordables.

Dans son discours annuel sur l’état de la province, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé mercredi qu’un groupe de travail mènera un examen de 90 jours comprenant l’évaluation du marché du logement, des taux d’inoccupation, des prix des loyers et de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’habitation.

Tout en saluant l’initiative dans son ensemble, la Coalition pour les droits des locataires au Nouveau-Brunswick se dit préoccupée par le manque de détails entourant l’exercice qui sera mené par le gouvernement.

«Nous sommes heureux de constater que le gouvernement commence à prendre au sérieux les questions touchant le logement. En contrepartie, on se demande pourquoi il faut attendre 90 jours avant de pouvoir agir», a indiqué Matthew Hayes, le porte-parole de la coalition provinciale.

Le regroupement dit entre autres craindre que l’annonce du gouvernement serve de signal aux propriétaires de logements qui disposent incidemment d’une période de préavis de 90 jours pour signifier une augmentation de prix des loyers.

«Le gouvernement dit également avoir besoin de temps pour analyser les prix des loyers et les taux d’inoccupation dans les villes de la province, alors que ces informations sont depuis longtemps disponibles. Ça donne l’impression qu’il cherche plutôt à gagner du temps», affirme Matthew Hayes.

Selon lui, le gouvernement se doit d’inclure les organismes qui représentent les locataires à la table du groupe de travail chargé de mener l’analyse sur la situation du logement au Nouveau-Brunswick.

«Il y a des questions à plus long terme qui méritent aussi d’être posées au gouvernement, c’est pourquoi nous voulons être partie prenante de cette commission», a souligné le représentant de la Coalition pour les droits des locataires au Nouveau-Brunswick.

Lundi, une trentaine d’organismes communautaires avaient devancé le premier ministre Higgs en lui faisant parvenir une longue liste de constats sur l’habitation et de recommandations visant à soutenir les locataires vivant au Nouveau-Brunswick.

Signataire de la lettre envoyée par ces organismes, le Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick est d’avis que le gouvernement doit aller au-delà de cet exercice d’analyse du logement.

«D’accord pour une analyse de la situation. Mais il faut plus d’informations à ce sujet et avant tout des politiques concrètes pour régler la crise du logement et la pauvreté au Nouveau-Brunswick», a affirmé Abram Lutes, le coordinateur provincial du regroupement qui milite pour la justice sociale.

En plus de réclamer un plafond de 2% sur les hausses de loyer et un moratoire sur les expulsions jusqu’au retour de la province en phase verte, ces groupes de défense des droits des locataires militent pour la création d’un organisme de régularisation comme le Québec et l’Ontario.

Au Québec, le tribunal administratif du logement détient depuis 1980 une compétence exclusive dans le domaine du logement pour entendre toutes les demandes relatives au bail d’un logement et assurer le plus d’harmonie possible entre locateurs et locataires.

«Il y a bien un tribunal des loyers au Nouveau-Brunswick, mais cet organisme n’a pas de pouvoir et la Loi n’encadre pas le montant d’augmentation du loyer. Les locataires n’ont aucun droit au Nouveau-Brunswick!», déplore Matthew Hayes, professeur au département de sociologie de l’Université St Thomas.

En réponse aux questions des journalistes suivant son discours sur l’état de la province, Blaine Higgs a indiqué qu’il n’entendait pas imposer un gel des loyers durant la pandémie de COVID-19 tout en affirmant être à l’écoute des préoccupations des gens concernant les hausses de loyers et l’accès aux logements abordables.