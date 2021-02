Cinq nouveaux cas de COVID-19 et deux fois plus de rétablissements

La Santé publique a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19, vendredi, ce qui fait en sorte que le nombre de rétablissement continue d’être plus élevé que les nouveaux cas dans la province. Cette tendance est observée depuis les dernières deux semaines.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), trois cas dans la zone 4 (région d’Edmundston),

et un dans la zone 6 (région de Bathurst).

Il y a 1382 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis jeudi, 10 personnes se sont rétablies, pour un total de 1203 rétablissements. Il y a eu 22 décès, et il y a 156 cas actifs. Six personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs. Jeudi, 1484 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 215 879 tests jusqu’à maintenant.

La zone 4 (région d’Edmundston) demeure dans la phase rouge, et toutes les autres zones demeurent dans la phase orange en vertu de l’arrêté obligatoire de la province.